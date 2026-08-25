Irańska telewizja państwowa IRIB wyemitowała szokujący materiał, otwarcie grożąc Barronowi Trumpowi, najmłodszemu synowi prezydenta USA.

Nagranie nie tylko wskazało go z imienia, ale też zawierało grafiki miejsc publicznych i wspomniało o nagrodzie 10 milionów dolarów.

Amerykańska Secret Service bada tę bezprecedensową eskalację, traktując ją jako poważne zagrożenie – sprawdź, co oznacza dla bezpieczeństwa rodziny Trumpa.

Sprawa dotyczy Barrona Trumpa, najmłodszego syna prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak informuje CNN, w weekend irańska telewizja państwowa IRIB wyemitowała niemal trzyminutowy materiał zawierający groźby pod jego adresem. Nagranie miało rozpoczynać się anglojęzycznym napisem: „Gdzie zabić Barrona Trumpa?!”. Sprawą zajmuje się już amerykańska Secret Service.

To szczególnie niepokojące, ponieważ w materiale nie ograniczono się do samego nazwiska syna prezydenta USA. Pokazano także stylizowane grafiki miejsc, w których Barron Trump pojawia się publicznie. Wśród nich znalazł się Trump Tower w Nowym Jorku. Pod koniec nagrania miała pojawić się również wzmianka o nagrodzie w wysokości 10 mln dolarów.

Secret Service reaguje na nagranie o Barronie Trumpie

Secret Service potwierdziła CNN, że wie o materiale. Rzecznik służby Nate Herring przekazał, że formacja bada informacje, które mogą zostać uznane za groźbę wobec osób znajdujących się pod jej ochroną.

Szczegółów dotyczących podjętych działań nie ujawniono. Secret Service tłumaczy to względami operacyjnymi i zasadami dotyczącymi ochrony najważniejszych osób w państwie oraz członków ich rodzin.

Według źródła CNN w federalnych organach ścigania nagranie dotyczące Barrona Trumpa może być elementem szerszej kampanii wymierzonej w Donalda Trumpa i jego rodzinę. Inne materiały miały zawierać informacje dotyczące przemieszczania się chronionych osób, a także sugestie odnoszące się do możliwych ataków.

Iran groził wcześniej Donaldowi Trumpowi

Groźby związane z rodziną amerykańskiego prezydenta nie pojawiają się w próżni. Administracja USA od dłuższego czasu ostrzega przed zagrożeniem ze strony Iranu wobec Donalda Trumpa. Jednym ze źródeł napięcia pozostaje amerykański atak z użyciem drona ze stycznia 2020 roku, w którym w Bagdadzie zginął wpływowy irański generał Kasem Sulejmani.

W irańskich przekazach wcześniej pojawiały się groźby kierowane pod adresem samego Donalda Trumpa oraz pierwszej damy Melanii Trump. Jak podaje CNN, obecna sytuacja jest jednak szczególna: materiał IRIB ma być pierwszym przypadkiem tak bezpośredniego publicznego wskazania Barrona Trumpa jako celu. Biały Dom nie odniósł się dotąd do sprawy.

Donald Trump mówił, że jest „na liście” Iranu

Sam Donald Trump publicznie mówił już o zagrożeniu ze strony Iranu. Twierdził, że znajduje się na irańskiej „liście” celów. – Jak dotąd miałem trochę szczęścia, ale to może nie potrwać długo – mówił podczas szczytu NATO w Ankarze.

Według opisywanych informacji prezydent USA opuścił spotkanie w sposób utrzymywany w tajemnicy, specjalnie przygotowanym samolotem. Dodatkowe środki bezpieczeństwa miały zostać zastosowane w związku z poważną groźbą zamachu na jego życie.

Teraz uwaga amerykańskich służb skupia się również na jego najmłodszym synu. Barron Trump został wymieniony z nazwiska w materiale państwowej telewizji Iranu, a Secret Service oficjalnie potwierdziła, że bada sprawę. Na razie służby nie ujawniają, czy w związku z nagraniem zmieniono zakres jego ochrony.

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