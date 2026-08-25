Prezydent Karol Nawrocki dokonuje historycznego otwarcia rezydencji w Juracie, zapraszając młodych Polaków na bezprecedensowe spotkanie "Przyszłość.pl".

Dwudniowy program obejmuje intensywne debaty o przyszłości kraju, koncerty, sport i warsztaty, z aktywnym udziałem Pary Prezydenckiej.

Odkryj, jakie wizje Polski przedstawiło młode pokolenie i co wynikło z tych bezprecedensowych rozmów o przyszłości!

Rezydencja Prezydenta RP w Juracie przez lata gościła najważniejsze postaci polskiej i światowej polityki. Teraz jej bramy mają zostać otwarte dla zupełnie innych gości. 29 i 30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam Przyszłość.pl – dwudniowe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z młodymi Polakami. Organizatorzy podkreślają, że po raz pierwszy w historii rezydencja zostanie w ten sposób otwarta dla młodego pokolenia.

Wydarzenie jest skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat, a rejestracja została już zamknięta. Program znacznie wykracza poza oficjalne debaty. Uczestników czekają bezpośrednie rozmowy z głową państwa, spotkania z ministrami i doradcami, ale również koncerty, aktywności na plaży, sport i warsztaty.

Karol Nawrocki spotka się z młodymi w Juracie

Głównym założeniem Przyszłość.pl ma być rozmowa o Polsce widzianej oczami młodego pokolenia. Karol Nawrocki chce usłyszeć od uczestników o ich potrzebach, problemach i pomysłach na przyszłość. W programie znalazły się m.in. debaty „Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?” oraz „Możesz więcej!”. Własny wykład zatytułowany „Polski mecz o sukces. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” wygłosi Przemysław Babiarz.

Do Juraty przyjadą również przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz zaproszeni goście ze świata mediów, nauki, biznesu i kultury. Wśród prelegentów wymieniono m.in. Przemysława Babiarza, Jakuba Dymka, Marcina Giełzaka, Piotra Gursztyna, Jarosława Królewskiego i prof. Andrzeja Nowaka.

Marta Nawrocka zaprasza na matchę i samoobronę

Osobny punkt programu przygotowała pierwsza dama Marta Nawrocka. Uczestniczki mają rozmawiać z nią o tym, jakiej Polski chcą młode kobiety, co jest dla nich ważne i co chciałyby zmienić. Formuła będzie daleka od typowego oficjalnego spotkania. Zaplanowano bowiem rozmowy przy matchy oraz zajęcia z samoobrony. W programie znalazły się pokaz technik, ćwiczenia oraz praktyczne wskazówki.

Na tym lista nietypowych punktów się nie kończy. Przez dwa dni działać będzie otwarta strefa sportowa, zaplanowano aktywności na plaży i wodzie, zawody oraz konkursy. Jedną z atrakcji ma być bieg z Parą Prezydencką. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przygotowało z kolei plenerową grę strategiczną.

Skolim, Kubańczyk i Chopin nad Bałtykiem

Polityczne rozmowy zostaną połączone z rozrywką. Na scenie pojawią się Skolim, Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Wieczorem zaplanowano natomiast „Chopin nad Bałtykiem” – plenerowy koncert braci Hyuka i Hyo Lee na plaży.

W programie znalazły się również warsztaty kulinarne prowadzone przez kucharza Prezydenta RP Łukasza Miecznikowskiego oraz Tomasza Leśniaka, kucharza reprezentacji Polski w piłce nożnej. W niedzielę chętni uczestnicy będą mogli także wziąć udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Jarosława Wąsowicza.

Rezydencja Prezydenta RP w Juracie ma niezwykłą historię

Miejsce wydarzenia nie jest przypadkowe. Historia prezydenckiego wypoczynku w Juracie sięga okresu międzywojennego. Już w latach 30. XX wieku wypoczywał tam prezydent Ignacy Mościcki, który w willi „Muszelka” przyjmował swoich gości. W latach 60. powstał z kolei ośrodek „Mewa”, który później stał się prezydencką rezydencją.

Przez lata miejsce odwiedzali prezydenci, politycy i koronowane głowy. Wśród gości byli m.in. George W. Bush, Václav Havel oraz król Juan Carlos. Teraz rezydencja ma rozpocząć kolejny rozdział swojej historii – tym razem z młodymi Polakami w roli głównej.

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