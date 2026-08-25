Nawrocki zdecydował w sprawie „Lex szarlatan”. Polacy wystawili mu ocenę

Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę "Lex szarlatan" do Trybunału Konstytucyjnego, wstrzymując jej wejście w życie.

Decyzja ta podzieliła Polaków niemal po równo, a sondaż ujawnia drastyczne rozbieżności w ocenie wśród elektoratów politycznych.

Poznaj konsekwencje dla walki z dezinformacją medyczną i dowiedz się, dlaczego interwencja prezydenta budzi tak silne emocje.

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy określanej jako „Lex szarlatan”, ale też jej nie zawetował. Zdecydował się na skierowanie przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

Do czasu orzeczenia TK nowe regulacje nie mogą wejść w życie.

Polacy podzieleni niemal po równo

United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zapytało Polaków, jak oceniają decyzję prezydenta.

Pozytywnie odniosło się do niej 43,7 proc. badanych. W tym 19,4 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a 24,3 proc. – „raczej pozytywnie”.

Negatywnie ruch Karola Nawrockiego oceniło 45 proc. ankietowanych. Aż 32,3 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”, natomiast 12,7 proc. – „raczej negatywnie”.

11,3 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie zdania.

Ogromne różnice między elektoratami

Jeszcze wyraźniejszy podział widać po rozbiciu wyników według preferencji politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej aż 94 proc. negatywnie oceniło skierowanie ustawy do TK. 75 proc. zrobiło to zdecydowanie, a 19 proc. raczej negatywnie. Poparcie dla decyzji prezydenta w tej grupie wyniosło zaledwie 6 proc.

Zupełnie inaczej wyniki wyglądają wśród sympatyków opozycji, do której w badaniu zaliczono wyborców PiS, Razem i obu Konfederacji. 75 proc. z nich popiera decyzję Nawrockiego. 31 proc. ocenia ją zdecydowanie pozytywnie, a 44 proc. raczej pozytywnie.

Krytycznie wypowiedziało się 20 proc. tej grupy, a 5 proc. nie miało zdania.

Najwięcej niezdecydowanych poza głównymi blokami

Wśród pozostałych wyborców 27 proc. dobrze ocenia decyzję prezydenta, a 32 proc. źle. Największą grupę stanowią jednak niezdecydowani. Aż 41 proc. odpowiedziało „nie wiem / trudno powiedzieć”.

„Lex szarlatan” miało wzmocnić walkę z dezinformacją medyczną i nielegalnymi praktykami pseudomedycznymi. Krytycy decyzji prezydenta przekonują, że przez brak nowych regulacji „szarlatani nadal będą robić to, co robili do tej pory, czyli żerować na czyjejś krzywdzie i desperacji”.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21–23 sierpnia 2026 r. metodą CAWI i CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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