Aferzysta zaczął sypać? Nowe wieści ws. byłej giełdy kryptowalut Zondacrypto

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-25 15:10

Jest przełom w śledztwie ws. byłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, powiązanej interesami z politykami prawicy. Taką wiadomość przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (56 l.). Czyżby były prezes giełdy Przemysław Kral (46 l.) dostał status małego świadka koronnego i współpracuje z prokuraturą? Tego minister nie potwierdza, zasłaniając się tajemnicą śledztwa.

Czerwony baner Zondacrypto arena. Na miniaturze Przemysław Kral. O śledztwie ws. giełdy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express & @@przemyslaw_kral/X Przemysław Kral, dyrektor generalny Zondacrypto, na tle reklamy firmy, której pracownicy szkolili skarbówkę i policję. Czytaj o problemach giełdy kryptowalut w Super Biznes.

Zondacrypto ogłosiła bankructwo, przez co poszkodowane są osoby, które handlowały za pośrednictwem kryptowalutami. Spółka sponsorowała wydarzenia i fundacje, w tym Polski Komitet Olimpijski. Wczoraj informowaliśmy, że prezes giełdy Przemysław Kral kupił zegarek za 170 tys. zł prezesowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi (45 l.).

Szef PKOl twierdzi, że spłacił go na raty. Wiadomość o tym wątku wyciekła ze śledztwa. Minister sprawiedliwości zapowiada, że śledczy sprawdzą, jak do tego doszło.

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Według mediów były prezes Zondacrypto ma status małego świadka koronnego, czyli zeznaje w zamian za łagodniejszy wyrok. Waldemar Żurek nie potwierdza tego faktu, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Ale poinformował o przełomie.

– W ostatnich miesiącach są w tej sprawie prowadzone bardzo intensywne czynności. Na pewno dostaniecie w najbliższych tygodniach informacje w tej sprawie – powiedział Waldemar Żurek dziennikarzom. Mec. Roman Giertych (55 l.) oznajmił, że jest obrońcą prezesa Przemysława Krala. Czyżby jego obrońcą przestał być zatem mecenas Bartosz Lewandowski (38 l.)? – Na ten moment nie mam takiej wiedzy, żebym przestał być pełnomocnikiem – powiedział Lewandowski w „Porannym Ringu”. 

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