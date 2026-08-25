Aferzysta zaczął sypać? Nowe wieści ws. byłej giełdy kryptowalut Zondacrypto

Zondacrypto ogłosiła bankructwo, przez co poszkodowane są osoby, które handlowały za pośrednictwem kryptowalutami. Spółka sponsorowała wydarzenia i fundacje, w tym Polski Komitet Olimpijski. Wczoraj informowaliśmy, że prezes giełdy Przemysław Kral kupił zegarek za 170 tys. zł prezesowi PKOl Radosławowi Piesiewiczowi (45 l.).

Szef PKOl twierdzi, że spłacił go na raty. Wiadomość o tym wątku wyciekła ze śledztwa. Minister sprawiedliwości zapowiada, że śledczy sprawdzą, jak do tego doszło.

Według mediów były prezes Zondacrypto ma status małego świadka koronnego, czyli zeznaje w zamian za łagodniejszy wyrok. Waldemar Żurek nie potwierdza tego faktu, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Ale poinformował o przełomie.

– W ostatnich miesiącach są w tej sprawie prowadzone bardzo intensywne czynności. Na pewno dostaniecie w najbliższych tygodniach informacje w tej sprawie – powiedział Waldemar Żurek dziennikarzom. Mec. Roman Giertych (55 l.) oznajmił, że jest obrońcą prezesa Przemysława Krala. Czyżby jego obrońcą przestał być zatem mecenas Bartosz Lewandowski (38 l.)? – Na ten moment nie mam takiej wiedzy, żebym przestał być pełnomocnikiem – powiedział Lewandowski w „Porannym Ringu”.