Morawiecki odkrył karty. Tego polityka chce w rządzie, dla Sasina nie ma miejsca

Mateusz Morawiecki otwarcie deklaruje chęć powrotu na stanowisko premiera, przedstawiając nową wizję dla polskiej prawicy.

Były szef rządu widzi Krzysztofa Bosaka w swoim przyszłym gabinecie, jednocześnie kategorycznie wykluczając Jacka Sasina.

Odkryj, jak Morawiecki zamierza przełamać polityczną izolację i jakie konkretne plany ma dla przyszłego rządu.

Mateusz Morawiecki coraz wyraźniej przedstawia swój plan na przyszłość prawicy. W rozmowie z Polsat News został zapytany wprost, czy chce jeszcze raz stanąć na czele rządu.

– Tak, chcę być premierem – oświadczył polityk.

Były premier przekonuje, że jego nowy projekt polityczny ma pomóc prawicy w zdobyciu partnerów potrzebnych do stworzenia większości.

Morawiecki: Rozwój Plus ma przełamać izolację prawicy

Morawiecki mówił również o problemach Prawa i Sprawiedliwości z budowaniem koalicji. Jego zdaniem prawica od lat ma trudności ze znalezieniem partnerów, którzy pozwoliliby jej stworzyć stabilną większość. Jednym ze sposobów na zmianę tej sytuacji ma być Rozwój Plus.

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– Poprzez powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus przełamujemy różne kordony sanitarne i pokazujemy zdolność koalicyjną, która może się okazać kluczowa w odsunięciu rządu Donalda Tuska od władzy – stwierdził Morawiecki.

Były szef rządu odnosił się przy tym do wcześniejszych wyborów i problemów PiS z poszerzaniem politycznego zaplecza.

Krzysztof Bosak w rządzie Morawieckiego? „Jak najbardziej”

W programie padło także pytanie o ewentualną współpracę z Krzysztofem Bosakiem. Tutaj Morawiecki nie miał większych wątpliwości.

– Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jesteśmy razem w rządzie. Jak najbardziej – przyznał były premier, pytany o polityka Konfederacji.

Taka deklaracja wpisuje się w zapowiedzi budowania szerszego porozumienia po prawej stronie sceny politycznej.

Sasin poza gabinetem. Morawiecki mówi wprost

Zdecydowanie chłodniej były premier wypowiedział się o Jacku Sasinie. Najpierw wykluczył możliwość powierzenia mu funkcji wicepremiera. Dopytywany, czy dla Sasina znalazłoby się jakiekolwiek stanowisko w jego przyszłym rządzie, odpowiedział krótko:

– Nie, nie wziąłbym zdecydowanie – zadeklarował.

Deklaracje Morawieckiego pokazują więc nie tylko jego ambicję powrotu do Kancelarii Premiera, ale także zarys personalny ewentualnego przyszłego gabinetu i kierunek, w którym chciałby poszerzać polityczne zaplecze.

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