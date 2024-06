Ważne słowa Dudy o SOP. "To jest wielka, wzruszająca tradycja..."

Nie Tusk i nie Trzaskowski! To on będzie kandydatem KO na prezydenta?

Awantura w Trybunale Konstytucyjnym z Krystyną Pawłowicz: "To jest skandaliczne postępowanie"

Prezydent przypominał podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie, że początki Służby Ochrony Państwa sięgają 1924 roku, kiedy po zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza ustanowiono Brygadę Ochronną - specjalną formację do ochrony najważniejszych osób w państwie. Wskazywał, że dziś SOP jest formacją profesjonalną, a jej funkcjonariusze wykonują swoje zadania bardzo dobrze; wyraził im wdzięczność za zapewnianie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie i instytucjom.

Andrzej Duda wspominał funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. "To jest wielka, wzruszająca tradycja, że nigdy nie było takiej sytuacji, aby zginął ten, kto jest ochraniany, a nie zginęli wraz z nim ci, którzy go ochraniali" - powiedział prezydent.

Przypomniał też o niedawnych atakach na szefów rządów Słowacji i Danii: Roberta Ficę i Mette Frederiksen. "Na szczęście nikt nie zginął. Ale ataki miały miejsce i zostały skutecznie dokonane. Nigdy taka sytuacja nie miała miejsce jeżeli chodzi o państwa zadania, o to, czym państwo się zajmujecie. W imieniu Rzeczypospolitej dziękuję za to z całego serca" - zwrócił się do funkcjonariuszy SOP.

PREZYDENT DUDA TRACI WPŁYWY. Żółciak: Poniósł wyborczą porażkę! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.