Ważne ostrzeżenie dla PiS. Budka z ważną deklaracją

Andrzej Duda zdecydował, że Sejm po raz pierwszy zbierze się 13 listopada, a jego pracami będzie kierował Marek Sawicki. Tym samym poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego obejmie funkcję marszałka seniora aż do wyboru marszałka Sejmu. Tym, co wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, zostanie Szymon Hołownia. Nie wiadomo jednak co z misją stworzenia rządu - prezydent zdecydował, że powierzy tę misję Mateuszowi Morawieckiemu, ale PiS nie ma większości w Sejmie. Nie wiadomo również co z funkcją wicemarszałka Sejmu dla tego ugrupowania. Borys Budka stwierdził, że to dopiero będzie przedmiotem rozmów liderów. - Natomiast to będzie decyzja wspólna koalicjantów z większości demokratycznej, liderzy muszą ustalić te kwestie. Dzisiaj, jutro kolejne spotkania i myślę, że tu będzie jednolite stanowisko wszystkich klubów. Generalnie szanujemy zasadę, że autonomia co do zgłaszania kandydatów. Nie chciałbym się wypowiadać o poszczególnych nazwiskach, zrobią to liderzy - stwierdził polityk.

