Tego USA zażąda od Rosji ws. wojny na Ukrainie. Konkretna lista

- Zgoda Moskwy na to, by Ukraina posiadała odpowiednio wyposażoną i liczebną armię — czego domagają się zarówno Kijów, jak i europejscy sojusznicy — oznaczałaby, że Putin musiałby zrezygnować z jednego z głównych celów tej wojny, jakim była demilitaryzacja Ukrainy - podaje agencja Bloomberg. - To znak, że administracja Donalda Trumpa — próbując zakończyć trwającą już czwarty rok wojnę — oczekuje ustępstw zarówno od Kremla, jak i od Kijowa. Do tej pory krytycy oceniali propozycje USA jako faworyzujące Rosję, m.in. ze względu na naciski Trumpa, by Ukraina zrezygnowała z aspiracji do członkostwa w NATO - czytamy.