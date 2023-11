Szydło chciała wbić szpilę Tuskowi. Zapomniała o jednym

Prawo i Sprawiedliwość 15 października wygrało wybory do parlamentu, ale raczej straci władzę, ponieważ uzyskało zbyt małą liczbę mandatów, by samodzielnie rządzić. Nie ma też większych szans na zbudowanie koalicji, dlatego też jest niemal przesądzone, że to Donald Tusk oraz koalicjanci z Trzeciej Drogi i Lewicy stworzą rząd. Mimo to, politycy Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzą złośliwości pod adresem byłego i co wielce prawdopodobne - przyszłego premiera. - Tusk po raz kolejny przegrał wybory parlamentarne. On przegrał wybory trzeci raz z rzędu. W 2015, 2019 i 2023. Po drodze przegrali wybory prezydenckie. W tej kampanii wyborczej różne rzeczy mówiono, obiecywano - powiedziała Beata Szydło w radiowej Trójce. - Te partie opozycyjne, które dzisiaj chcą stworzyć wspólny rząd, rywalizowały ze sobą w kampanii wyborczej i bardzo często przedstawiały przeciwstawne pomysły na różne kwestie - oceniła była premier.

Jak jednak wiadomo, Donald Tusk nie brał udziału w wyborach parlamentarnych w 2015 oraz w 2019 roku. Piastował wówczas urząd przewodniczącego Rady Europejskiej.

Pragnące przejąć władze ugrupowania są tak demokratyczne i praworządne, że ich przedstawiciele w ciągu ostatnich kilkunastu godzin zdążyli:- zaatakować prezydenta RP za zapowiedź realizacji konstytucyjnej procedury powołania Rady Ministrów,- przedstawić łamiący zasady…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) November 7, 2023

