Ważna zapowiedź premiera: Waloryzacja emerytur wyniesie 20 procent

W czwartek (9 lutego) GUS poinformuje, czy w 2022 r. odnotowano realny wzrost wynagrodzeń. Jeśli tak, to przynajmniej 20 proc. podanego wskaźnika wpłynie na wyższą waloryzację rent i emerytur. W budżetowych założeniach rządu na rok 2023 waloryzacja emerytur miała wynieść 13,8 proc. Ponieważ inflacja w zeszłym roku okazała się wyższa, rząd zwiększy wskaźnik waloryzacji do 14,8 proc.

Premier: podwyżka przekroczy 20 proc.

Czy podwyżka może jeszcze przekroczyć ten poziom? Takie pytanie usłyszał premier Mateusz Morawiecki (55 l.). – Podnosimy emerytury do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by podwyżka odzwierciedlała poziom inflacji – powiedział szef rządu dla Interii. – A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 proc. – oznajmił premier.

Powinny być dwie waloryzacje podczas kryzysu

Czy świadczenia faktycznie aż tak wzrosną? – Jeśli wszystko zsumować, to taka teza dla części emerytów się broni – mówi ekspert emerytalny Oskar Sobolewski. – Gdyby premier jednak faktycznie chciał dokonać wyższej waloryzacji, powinien zgodzić się na drugą waloryzację w roku. Taka podwyżka byłaby proporcjonalna do tego, co każdy emeryt wypracował – dodał Sobolewski.

