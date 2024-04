Rishi Sunak i Jens Stoltenberg w Polsce

Ważna deklaracja premiera Wielkiej Brytanii w naszym kraju: przekażemy 15 miliardów pomocy dla Ukrainy!

abr | PAP 18:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

23 kwietnia do Warszawy przyjechali premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak (44 l.) i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg (65 l.), aby okazać wsparcie dla Ukrainy. Sunak ogłosił nową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada, która wzrośnie do 3 mld funtów (15 mld zł). - Jeżeli Putina nie zatrzymamy w tej chwili, to każdy kolejny krok będzie kosztować nas znacznie więcej – powiedział szef brytyjskiego rządu.