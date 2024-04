Ekspertka chwali spotkanie Dudy z Trumpem: tylko polski prezydent mógł odwrócić rosyjską narrację!

Kongres odblokował pomoc dla Ukrainy

Amerykański Kongres przegłosował pomoc dla Ukrainy wartości 61 mld dolarów, jednak głosowanie opóźniło się o pół roku, ponieważ blokowali go Republikanie, których przywódcą jest były prezydent i kandydata na prezydenta Donald Trump. - Zastanawiamy się na dlaczego pomoc amerykańska przez pół roku utknęła. Przypomnę, że utknęła, kiedy Hamas zaatakował Izrael i Stany Zjednoczone musiały zareagować – podkreśliła dr Beata Górka-Winter w rozmowie z wicenaczelnym „Super Expressu”, Janem Złotorowiczem. Dodała, że nic ostatnio nie dzieje się przez przypadek, ponieważ Hamas dokonał ataku, kiedy magazyny z amerykańską amunicją w Izraelu opustoszały, po wysłaniu jej do Ukrainy. - Widzimy, jak każda słabość Ameryki może być wykorzystana – dodała ekspertka Uniwersytetu Warszawskiego.

Rosyjska propaganda wpływa na Trumpa

Beata Górka-Winter nawiązała też do silnej dezinformacji rosyjskiej w USA. - Młodzi ludzie na Zachodzie nie pamiętają Rosji sowieckiej, są to targety rosyjskie i tam rzeczywiście na ogromną skalę dochodzi do rosyjskiej dezinformacji, od korupcji politycznej po przekazy telewizyjne, chociaż rosyjskie stacje (Sputnik, Russia Today) są już zamykane. Natomiast rosyjska narracja wydaje plony – twierdzi ekspertka, która podkreśliła, że ważna była niedawna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Nowym Jorku, gdzie spotkał się on z Donaldem Trumpem.

Ważna rola prezydenta Dudy

- Jeśli ktoś jest w stanie przemawiać Trumpowi do rozsądku, to akurat Polska i sam prezydent. To on jest postacią bardzo ważną, bo kto inny będzie w stanie przetłumaczyć Trumpowi pewne narracje, powiedzieć mu, że są nieprawdziwe? Nie przeceniajmy Trumpa, to nie jest znawca historii, zwłaszcza europejskiej. To osoba skoncentrowana zawsze na biznesie a potem na polityce wewnętrznej USA. To, co do niego dociera, to zniekształcone przekazy, narracje dezinformacyjne rosyjskie – tłumaczy dr Górka-Winter.

Kulisy spotkania w Nowym Jorku

Andrzej Duda przez tydzień przebywał w Ameryce Północnej. Najpierw gościł w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, a później był w Kanadzie, gdzie rozmawiał z premierem Justinem Trudeau. Prezydent zdradził kulisy spotkania z byłym prezydentem USA oraz opowiedział o kuluarowych zabiegach na rzecz wsparcia dla walczącej Ukrainy w rozmowie z „Super Expressem”.

