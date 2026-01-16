Ważna decyzja w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wniosek obrońców oddalony

- Sąd oddalił wniosek obrońców Zbigniewa Ziobry o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz.
- Decyzja ta oznacza, że sędzia Prokopowicz pozostanie w składzie orzekającym w sprawie wniosku o areszt.
- Posiedzenie w sprawie aresztu zostało odroczone do 5 lutego 2026 roku. Dowiedz się, co dalej ze sprawą byłego ministra.
Oddalenie wniosku. Kluczowa decyzja procesowa
Wnioski o wyłączenie sędziego są standardowym elementem postępowań sądowych, mającym na celu zapewnienie bezstronności. W tym przypadku obrońcy Zbigniewa Ziobry złożyli takie wnioski wobec sędzi Agnieszki Prokopowicz. Decyzja o ich oddaleniu oznacza, że sąd uznał brak podstaw do wyłączenia sędzi ze sprawy. W konsekwencji sędzia Prokopowicz pozostanie przewodniczącą składu orzekającego.
Przebieg postępowania i odroczenia
Sprawa Zbigniewa Ziobry dotyczy wniosku o areszt. Jej przebieg jest monitorowany ze względu na publiczny charakter osoby, której dotyczy. Jak poinformował mecenas Bartosz Lewandowski, jeden z obrońców, posiedzenie w sprawie aresztu zostało odroczone do 5 lutego 2026 roku. Wniosek o wyłączenie sędziego był bezpośrednią przyczyną tego odroczenia.
Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsze odroczenie w tej sprawie. Wcześniej, 22 grudnia 2025 roku, termin posiedzenia został przesunięty z powodu konieczności dołączenia do wniosku prokuratury materiałów niejawnych. Tego typu proceduralne kwestie są często częścią złożonych postępowań sądowych.
Co dalej ze sprawą byłego ministra?
Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego otwiera drogę do kontynuowania posiedzenia w sprawie aresztu w ustalonym terminie, czyli 5 lutego 2026 roku. Oznacza to, że po rozstrzygnięciu kwestii proceduralnych, sąd będzie mógł skupić się na merytorycznym rozpoznaniu wniosku prokuratury. Dalsze informacje na temat przebiegu i rozstrzygnięć w tej sprawie z pewnością będą szeroko komentowane.
