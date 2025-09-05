Watykan to symbol, Rzym to polityka. Ekspert komentuje włoską podróż prezydenta Nawrockiego

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-05 18:00

5 września prezydent Karol Nawrocki zakończył dwudniową wizytę we Włoszech i Watykanie. Wraz z rodziną został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Choć spotkanie miało wyraźnie symboliczny charakter — jak zauważa ekspert od marketingu politycznego, Sergiusz Trzeciak, to z perspektywy geopolitycznej kluczowe znaczenie miała rozmowa z premier Giorgią Meloni.

Karol Nawrocki

i

Autor: Vatican Media/ Materiały prasowe

Spotkania z papieżem, premier i prezydentem

Prezydent wraz z rodziną został w piątek przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Następnie spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą. Dzień wcześniej Nawrocki rozmawiał z premier Georgią Meloni. O komentarz do wizyty prezydenta w Italii poprosiliśmy Sergiusza Trzeciaka, eksperta od marketingu politycznego.

Prezydent Nawrocki zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest wstępny termin. To nie przypadek

– Mam wrażenie, że spotkanie z papieżem miało charakter dyplomatyczny, utrzymany w konwencji raczej powściągliwej, zwłaszcza ze strony Ojca Świętego. Ale każdy papież ma swój własny styl — i być może błędem jest ocenianie obecnego papieża przez pryzmat Franciszka, który był bardziej bezpośredni, czasem wręcz jowialny wobec swoich rozmówców – mówi Sergiusz Trzeciak. – U papieża Leona XIV było widać pewną rezerwę, ale jednocześnie dużą otwartość, przy zachowaniu pełnego protokołu dyplomatycznego. Audiencja przebiegła zgodnie z zasadami, a prezydent wraz z rodziną zachował się w sposób adekwatny do sytuacji - dodaje.

Standardem podczas audiencji jest wręczenie podarunków. Tak też było podczas tego spotkania. – Widać było duże zainteresowanie prezentami, bo istotne jest nie tylko to, co się wręcza, ale również jak się to robi i jak się je przyjmuje. Obie strony — papież Leon XIV i prezydent Nawrocki — zadbały o właściwą oprawę tego gestu. Trzeba pamiętać, że cała wizyta miała przede wszystkim wymiar symboliczny, a nie polityczny. Była ważnym sygnałem przywiązania prezydenta Nawrockiego do katolicyzmu i tradycyjnych wartości. Tak jak poprzez wizytę w Białym Domu pokazał, że bliskie są mu wartości atlantyckie, tak spotkanie w Watykanie podkreśliło jego związki z wartościami chrześcijańskimi. To wszystko jest spójne z przekazem, który prezentował w kampanii wyborczej – zaznacza Trzeciak.

Nawrocki i Meloni są w tej samej politycznej rodzinie

Ekspert od wizerunku wskazuje również na inny, polityczny wymiar wizyty. – Z punktu widzenia geopolityki, ważniejsze od audiencji u papieża było spotkanie z premier Giorgią Meloni. Patrząc na układ sił w Europie i koalicję państw o porównywalnym potencjale do Polski, które są bliskie ideologicznie prawicy, widać wyraźną bliskość między prezydentem Nawrockim a szefową włoskiego rządu. To ta sama rodzina polityczna. Podobną więź z Meloni i amerykańską Partią Republikańską demonstrowali wcześniej inni politycy PiS, jak choćby Mateusz Morawiecki, gdy pełnił funkcję premiera.

Polityka SE Google News
Papież Leon XIV rozmawiał z prezydentem Nawrockim
7 zdjęć
Express Biedrzyckiej | 2025 09 05 | VOD 1
Sonda
Uważasz, że Donald Trump może wycofać się z obietnicy ze złożonej Karolowi Nawrockiemu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
Leon XIV