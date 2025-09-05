Karol Nawrocki wręczył papieżowi Leonowi XIV niezwykły prezent! Wiemy, co mu podarował

Prezydent Karol Nawrocki udał się z wizytą do Watykanu, gdzie spotkał się z Papieżem Franciszkiem i przedstawicielami Sekretariatu Stanu, aby omówić relacje dwustronne i kwestie międzynarodowe.

Wizyta rozpoczęła się od duchowego wymiaru, gdzie prezydent wraz z rodziną przekroczył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra i modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

Biskup Krzysztof Nykiel powitał prezydenta w Watykanie, podkreślając znaczenie dziedzictwa Jana Pawła II i wyrażając nadzieję na inspirację dla służby Polsce.

Karol Nawrocki podarował papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Kluczowym punktem wizyty Karola Nawrockiego w Watykanie była audiencja u Ojca Świętego Franciszka. Szczegóły tego spotkania zostaną oficjalnie ogłoszone przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Po audiencji przewidziano również spotkanie prezydenta z przedstawicielami mediów, co umożliwi przekazanie szerszej informacji o przebiegu rozmów.

Po zakończeniu audiencji u Papieża, planowana jest wizyta w watykańskim Sekretariacie Stanu. W spotkaniach tego typu zazwyczaj uczestniczą wysocy rangą przedstawiciele Watykanu: kardynał Pietro Parolin, Sekretarz Stanu, oraz arcybiskup Paul Gallagher, Sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, odpowiedzialny za papieską dyplomację. Te rozmowy mają na celu pogłębienie dwustronnych relacji oraz omówienie kwestii o znaczeniu międzynarodowym.

Hołd dla Jana Pawła II

Przybycie prezydenta Karola Nawrockiego do Watykanu w przeddzień oficjalnych spotkań miało charakter osobisty i duchowy. Wraz z rodziną prezydent przekroczył Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, co jest gestem o głębokim znaczeniu religijnym, szczególnie w kontekście trwającego Jubileuszu. Następnie, prezydent modlił się przy grobie św. Jana Pawła II, oddając hołd polskiemu Papieżowi, którego pontyfikat miał ogromne znaczenie dla Polski i świata.

Prezent dla Leona XIV

Karol Nawrocki został powitany w Watykanie przez biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej. W obecności biskupa Nykiela, prezydent odmówił modlitwę do Ducha Świętego, modlitwę szczególnie bliską św. Janowi Pawłowi II. Biskup Nykiel, podkreślając znaczenie papieskiego dziedzictwa, wyraził nadzieję, że "to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny". Słowa te symbolizują jedność Kościoła i państwa w dążeniu do wspólnego dobra.

Prezydent wręczył także papieżowi Leonowi XIV wyjątkowy prezent. Przywiózł obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w pięknej, złoconej ramie. Dzieło przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus na rękach, który jest symbolem Sanktuarium w Gietrzwałdzie i czczony jako "wskaźnik drogi". Malunek zachwycona żywymi kolorami i dbałością o każdy detal. Z pewnością Ojciec święty był zachwycony podarkiem!

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Nawrockich na spotkaniu z papieżem Leonem XIV:

