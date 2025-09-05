Prezydent Nawrocki zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest wstępny termin. To nie przypadek

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, gdzie rozmawianom.in. o kluczowych sprawach dla Polski.

Podczas audiencji prezydent Nawrocki zaprosił papieża do Polski, proponując, jako termin wizyty rok 2027, to wówczas obchodzone będzie 150-lecie objawień w Gietrzwałdzie.

Papież otrzymał od prezydenta obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Dowiedz się więcej o szczegółach wizyty i historycznym kontekście zaproszenia.

Najpierw cała rodzina Nawrockich miała okazję spotkać papieża Leona XIV, a potem prezydent rozmawiał z głową kościoła katolickiego, a także z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynałem Pietro Parolinem. W czasie rozmów z papieżem poruszonych zostało wiele ważnych dla Polski tematów. W rozmowie z dziennikarzami prezydent ujawnił, że dyskusja dotyczyła m.in. sprawy związane z migrantami: - Papież zna Polaków i rozumie Polskę, zdaje sobie sprawę z presji migracyjnej z jaką mamy do czynienia - przyznał.

Jak mówił Donald Trump prosił, by Nawrocki przekazał Leonowi XIV pozdrowienia, co też zostało spełnione. Prezydent dodał, że także relacje transatlantyckiej były także tematem rozmów w Stolicy Apostolskiej i Rzymie.

Prezydent zaprosił papieża do Polski w 2027 roku. To nieprzypadkowy termin

Karol Nawrocki powiedział też, że zaprosił papieża do Polski, ponowił zaproszenie wcześniej wystosowane przez swojego poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudę. Wskazał, że taka wizyta mogłaby odbyć się w 2027 roku. To nie jest przypadkowy termin, ponieważ właśnie wtedy obchodzone będzie 150-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie:

Rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża. Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi, zaproszenie jest otwarte. Kiedykolwiek papież chciałby odwiedzić Polskę, to Polska zawsze przyjmie wizytę papieża z wielkim szacunkiem i wielkim uznaniem - dodał prezydent.

Objawienia w Gietrzwałdzie

Co istotne, właśnie obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej prezydent podarował papieżowi. Objawienia w Gietrzwałdzie to jedyne wydarzenie tego typu z Polski, które są uznane jako prawdziwe, a także są oficjalnie uznane przez kościół. Doszło do nich między 27 czerwca a 16 września 1877 roku. Wówczas trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska widziały na przykościelnym klonie Matkę Bożą, która rozmawiała z nimi po polsku.

Delegacja z KPRP w Watykanie

Prezydentowi podczas wizyty w Watykanie towarzyszą jego bliscy współpracownicy: szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz i zastępca szefa gabinetu prezydenta Jarosław Dębowski.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIZYTY NAWROCKIEGO I JEGO BLISKICH U PAPIEŻA: