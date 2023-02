Waszczykowski uderza w Ochojską! "Dlaczego pani kłamie i lży swoją ojczyznę?"

Wielowieyska krytykuje strój Brudzińskiego. Co jej się w nim nie podoba?

Odkrycie w niedzielę w lesie w pobliżu Hajnówki ciała Etiopki spowodowało reakcję europosłanki KO Janiny Ochojskiej, która stwierdziła, że "kobieta padła ofiarą budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej". Stwierdziła, że Polska zamknęła legalne przejście na tym odcinku.

- Jestem przeciwna budowie murów, potrzebne są legalne drogi migracji. Polska zamknęła ostatnie legalne przejście na tym odcinku - stwierdziła Ochojska.

Na odpowiedź z prawej strony prawej strony debaty politycznej nie trzeba było długo czekać. Europoseł PiS Witold Waszczykowski zapytał Ochojską "dlaczego kłamie i lży swoją ojczyznę".

- Ci "uchodźcy" nie chcą legalnie wjechać do Polski. A mogli to zrobić. Chcą nielegalnie przez Polskę dostać się do bogatszych krajów Europy Zachodniej - grzmiał Waszczykowski.

Janina Ochojska odpiera atak Waszczykowskiego

Europosłanka KO odpowiedziała, że bycie przeciwnym murom na granicy, które uniemożliwiają migrantom przekroczenie granicy nie jest "lżeniem" ojczyzny.

- Panie Waszczykowski czy "lżę" bo jestem przeciwna murom, "dzięki" którym 37 osób straciło życie w polski lesie? Nie słyszał Pan o pusbackach stosowanych przez Straż Graniczna, żeby nie mogli złożyć wniosków o ochronę międzynarodową, do czego mają prawo - napisała Ochojska na Twitterze.

Zapora na granicy z Białorusią gotowa. To największa inwestycja w historii Straży Granicznej