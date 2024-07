Wassermann kandydatką na prezydenta? Posłanka rozwiała wątpliwości

Do wyborów prezydenckich 2025 coraz mniej czasu. Polacy wybiorą polityka na najwyższy urząd w państwie mniej więcej w połowie roku, a wstępne sondaże można zobaczyć już teraz. Wszystko wskazuje na to, że o Pałac Prezydencki powalczy Rafał Trzaskowski z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście wstępne wnioski, gdy spojrzy się na kolejne badania. Sęk w tym, że do kampanii jest jeszcze trochę czasu i na ostateczne deklaracje musimy poczekać. Pewne jest to, że Jarosław Kaczyński i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie musiało poszukać nowego polityka do tej roli, gdyż Andrzej Duda po raz trzeci nie może startować. Sondaże pokazują, że największe szanse spośród polityków prawicowego ugrupowania mieliby Mateusz Morawiecki oraz Beata Szydło.

MAŁGORZATA WASSERMANN WYSTARTUJE NA PREZYDENTA?

Głos w sprawie wyborów prezydenckich w 2025 roku zabrała również Małgorzata Wassermann, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. W programie "W Ruchu" w Telewizji Republika została zapytana wprost, czy chciałaby kandydować. Jej odpowiedź była naprawdę zaskakująca.

- Myślę, że nie będę stawała przed taką rozterką, ale nie ukrywam, że nie jest to funkcja o jakiej ja marzę. Proszę wziąć pod uwagę, że jest pewna grupa osób, która jest w kręgu zainteresowania naszego kierownictwa, tam toczą się rozmowy, ja w tym kręgu nie jestem. (...) Ja siebie nie widzę jako kandydata na prezydenta - oceniła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

