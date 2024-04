i Autor: mat. prasowe Małgorzata Wasserman KW Prawo i Sprawiedliwość

Wasserman "sprzedała PiS"?! Mocne zarzuty z krakowskich struktur partii

Tuż przed niedzielnym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa głos zabrała publicznie Małgorzata Wassermann. Posłanka jednoznacznie zadeklarowała na kogo na pewno nie odda głosu ( w tym przypadku Łukasza Gibałę), co miała uczynić wbrew rekomendacjom Prawa i Sprawiedliwości. Teraz miejscowi działacze partii Jarosława Kaczyńskiego wprost oskarżają ją o zdradę! To m.in. dzięki Wasserman Platforma Obywatelska uniknęła blamażu pod Wawelem, gdzie fakt ten chciano wykorzystać w kampanii przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.