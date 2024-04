i Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS(2)

Ten fatalny błąd pozbawi marzeń Szymona Hołownię? "Niewyjaśniona zagadka"

Szymon Hołownia dołączył do dużych graczy na polskiej scenie politycznej po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w którym jako debiutant osiągnął trzeci wynik. Nie jest wielką tajemnicą, że jego praca na stanowisku Marszałka Sejmu miała jeszcze bardziej zbudować jego pozycję w oczach wyborców, aby w przyszłorocznych wyborach na głowę państwa powalczył o sukces. Jak jednak brutalnie ocenił prof. Antoni Dudek, to marzenie Hołownia może już raczej odłożyć do lamusa. Wszystko przez jeden, fatalny błąd, który miał popełnić lider Polski 2050 w niedawnych wyborach samorządowych.