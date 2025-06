Nieruchomości za miliony, wypasione fury, luksusowe jacuzzi i nawet kuchenne meble! Tak żyje się posłom milionerom

Jak politycy mają zrozumieć zwykłego człowieka, skoro nie wiedzą, jak to jest, gdy brakuje do pierwszego? Sprawdziliśmy majątki wybranych posłów z różnych ugrupowań i okazuje się, że to prawdziwi magnaci!

ARTUR ŁĄCKI

Poseł KO Artur Łącki był przez lata uważany za najbogatszego parlamentarzystę. Według stanu na koniec 2024 r. jego oszczędności w bankach wynoszą wyniosły 1,1 mln zł i 483 tys. euro (2 mln zł). Łącki posiada również papiery wartościowe łącznie za 4,6 mln zł. Nieruchomości polityka obejmują domy, mieszkania i działki o łącznej wartości ponad 60 mln zł.

Wśród nich jest dom o powierzchni 350 mkw., wyceniony na 2,5 mln zł. W kolekcji posła KO znajdują się również drogie zegarki, takie jak Rolex i IWC. Mimo imponującego majątku, Łącki ma także zobowiązania finansowe, w tym kredyty i pożyczki na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Poseł może pochwalić się także luksusowymi samochodami, w tym Mercedesem EQC i Land Roverem Range Rover.

ROBERT DOWHAN

Do bardzo zamożnych posłów KO zalicza się też Robert Dowhan (65 l.), który wykazał, że ma ponad 195 tys. zł na kontach i 520 tys. zł w gotówce. Polityk ma także oszczędności w euro (równowartość 626 zł), 2 tys. zł w CHF i ok. 21 tys. zł w dolarach. To na kontach, bo w gotówce trzyma 20,2 tys. zł (euro), 43 700 zł (dolary) i ok. 2000 zł w CHF.

Jeśli chodzi o nieruchomości, poseł Dowhan posiada dom o wartości 5 mln zł i mieszkanie za 2 mln zł. Poseł wykazał także apartament, dwa lokale użytkowe, budynek biurowo-usługowy - razem ok. 5 mln zł, plus 10 nieruchomości, których opis jest niewidoczny w oświadczeniu – w sumie za 15,35 mln zł.

Polityk wspomniał w oświadczeniu o udziałach w różnych spółkach (w jednej za 100 tys. zł, w innych za łącznie wartości 350 tys. zł). W 2024 r. polityk zarobił też 120 tys. na odsetkach od udzielonych pożyczek oraz dostał zaliczkę na poczet zysku (100 tys. zł). Do majątku polityka należy również 9 zegarków wartości łącznej 285 tys. zł.

W oświadczeniu znajdujemy także jaccuzi (50 tys. zł), quad wart 40 tys. zł, wyposażenie domu (np. meble) za 600 tys. zł i skuter wodny (100 tys. zł). Robert Dowhan jest posiadaczem dwóch aut marki Porsche, pierwszy jest wyceniony na 200 tys. zł, a drugi (kabriolet) aż na 1,2 mln zł. Polityk ma także BMW 2 za 70 tys. zł.

ANDRZEJ GUT-MOSTOWY

Znanym bogaczem w PiS jest hotelarz, Andrzej Gut-Mostowy. Polityk w ostatnim oświadczeniu napisał, że posiada 4,6 mln zł oszczędności w złotych, 34 tys. zł w euro i 11 tys. zł w dolarach. Do nieruchomości posła-restauratora należy dom wartości 2,5 mln zł i mieszkanie za 1,5 mln zł. Polityk ma także nieruchomości do prowadzenia biznesów. W sumie jego obiekty warte są 70 mln zł. Jedną z działalności Guta Mostowego jest stacja narciarka, która przyniosła mu 75 tys. zł. Z kolei z najmu osiągnął on przychód 3,2 mln zł. Co ciekawe, poseł PiS ma pięć samochodów, w tym campingowy Hymer Grand Canyon S 2024 za ponad 300 tys. zł i Mercedesa E z 2024 r. (wart ok. 340 tys zł).

MATEUSZ MORAWIECKI

Były premier Mateusz Morawiecki, jak donosiły media, część majątku przepisał na żonę, ale w jego posiadaniu też są duże aktywa. W ub. roku polityk dostał z KPRM ponad 37 tys. zł. Otrzymuje uposażenie poselskie i ma prawo do corocznych premii jeszcze z czasów, gdy był prezesem Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander).

Morawieckiemu udało się odłożyć około 276 tys. zł z uwzględnieniem PPK. Poseł PiS zainwestował około 3,8 mln zł w obligacje skarbowe. Polityk ma dom wartości 2,1 mln zł, mieszkanie za ok, 1,3 mln zł i kolejny dom (współwłasność) o wartości 4,3 mln zł. Do byłego szefa rządu należy także mieszkanie w szeregowcu i działka rolna warta ok. 200 tys. zł. Do jego majątku zaliczają się też: zabudowa kuchenna (za ok. 60 tys. zł), trzy zestawy mebli za ok. 300 tys. zł.

MAREK JAKUBIAK

Poseł koła Wolni Republikanie, Marek Jakubiak (66 l.), również zalicza się do zamożnych polityków. W ub. roku miał 320 tys. zł oszczędności w złotówka i 147 tys. zł w dolarach. Nieruchomości Jakubiaka warte są 8 mln zł: cztery mieszkania, trzy miejsca parkingowe i działka przemysłowa warta 400 tys. zł. Poseł posiada 100 proc. udziałów w spółce Browary Regionalne Jakubiak (wartość 60 mln zł). Ma też udziały w spółce Gambrynus (za 96 tys. zł) i niewielki udział w Browarze Lwówek (18,7 tys. zł).

Polityk pobiera uposażenie i dietę poselską, ale dostaje też emeryturę (42,5 tys. zł w całym 2024 r). Okazuje się, że zbiera obrazy i posiada działa Jana Styki (80 tys. zł), Wojciecha Kossaka (70 tys. zł), Czesława Wasilewskiego (20 tys. zł) i Władysława Chmielińskiego (20 tys. zł). Ma też szkice Wojciecha Kossaka (10 tys. zł) i Jana Matejki (35 tys. zł) oraz akwarelę W. Chmielińskiego (10 tys. zł). Jakubiak posiada zabytkowe pojazdy – gazik z 1972 r. (50 tys. zł) i Mercedesa W 107 z 1984 r. o wartości 70 tys. zł. Ma także 3 luksusowe zegarki warte łącznie 70 tys. zł.

SŁAWOMIR MENTZEN

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen (39 l.) to również zamożny przedsiębiorca, który nie pobiera uposażenia poselskiego. W 2024 r. zgromadził ok. 740 tys. zł w złotówkach, a biorąc pod uwagę jego oszczędności w dolarach, euro i funtach, w sumie ma odłożone ponad 800 tys. zł. Najwięcej jednak Mentzen ma zapewnione kryptowalutach. W jego majątku przeważają bitcoiny o wartości prawie 13 mln zł. Polityk Konfederacji wskazał, że posiada akcje pięciu spółek o łącznej wartości 114,5 tys. zł.

Były kandydat na prezydenta jest współwłaścicielem domu o powierzchni 370 mkw., którego wartość wraz z działką wynosi 3,5 mln zł. Kolejną nieruchomością Mentzenów jest mieszkanie o powierzchni 107 mkw. za 750 tys. zł. Trzecią nieruchomością małżonków jest działka o powierzchni 1500 mkw., której wartość to 2,3 mln zł.

Lider Konfederacji ma dwa samochody (prawo do korzystania z nich): Mercedesa Coupe klasy E (rok 2022) o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC 90 (rok 2022) wycenionego dziś na 340 tys. zł. W skład majątku polityka wchodzą też meble i inne kosztowności warte łącznie 186 600 zł. Polityk wspomniał w oświadczeniu także o „pozostałych meblach i sprzęcie elektronicznym” wycenionych na 200 tys. zł.

SZYMON HOŁOWNIA

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (49 l.) jest właścicielem trzech nieruchomości: domu o powierzchni 254,19 mkw (wartość to 2,9 mln zł), mieszkania o powierzchni 64,51 m kw. (z udziałem w garażu), wartego 1,62 mln zł oraz siedliska, czyli działki 1,65 ha z nieruchomością o powierzchni 116,6 mkw. i udziałem w drodze (3/60). Łączna wartość tego majątku to 0,55 mln zł.

Lider Polski 2050 - jak twierdzi - na koncie zgromadził 10 tys. zł, a także 7 tys. dol. i 9 tys. euro. Jest także w posiadaniu papierów wartościowych w Funduszu Inwestycyjnym - ich wartość to niewiele ponad 91 tys. zł. Polityk Trzeciej Drogi jest także posiadaczem: ikony o wartości ok. 20 tys. zł i obrazu wycenianego na 12 tys. zł. Hołownia ma do spłaty dwa kredyty hipoteczne wysokości ok. 2 mln zł.

