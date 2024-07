Wałęsa dogłębnie poruszony! "Ludu mój ludu posłuchajcie mnie". Prosi, by rzucić się na kolana

Ci, którzy śledzą polską politykę widzą, że obecna władza nie zamierza pobłażać poprzednikom i rozlicza ekipę PiS. Wystarczy wspomnieć ostatnie zawirowania z zatrzymaniem posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Kilka dni temu minister i prokurator generalny Adam Bodnar oświadczył, że prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec Romanowskiego. Tusk zaś na ostatniej rozmowie z dziennikarzami przyznał: - Nie robiłbym sobie na miejscu pana Romanowskiego, ale także innych odpowiedzialnych za skandal z Funduszem Sprawiedliwości nadziei czy iluzji, że ominie ich odpowiedzialność i kara. Naprawdę nie - co brzmi ostro.

Lech Wałęsa zwrócił się do Polaków. Ma jedną prośbę

Na to wszystko co się dzieje patrzy Lech Wałęsa. Doświadczony polityk postanowił zabrać głos i zwrócił się do Polaków, na Facebooku napisał. Zaczął więc wprost: - Ludu mój ludu posłuchajcie mnie. Kończę bytowanie na tym padole, nie mam żadnego interesu. Na kolana WIĘC Rodacy dziękujmy opatrzności ZA TO ŻE KOLEJNY raz w historii otrzymujemy na TRUDNY CZAS wspaniałych prowadzących. Takich jak Tusk czy Bodnar - rozpoczął swój wpis były prezydent.

Dalej dodał, że nie można mieć pretensji i "czepiać się" o to, że obecna władza nie realizuje wszystkich obietnic w ekspresowym tempie: - Dziękujmy za nich i nie przeszkadzajmy im w tak głupi sposób czepiając się, że nie realizują obietnic. Sprawiedliwie rozumując dlaczego nie realizują? Przecież na pewno by chcieli. Poprzednicy rozkradli Polskę, zrujnowali struktury, pozakładali perfidne miny wszędzie gdzie to możliwe. Właściwie należałoby w pierwszym ruchu pozamykać wszystkich co to uczynili. Nie mogli tego dokonać więc to jest powód obecnego stanu rzecz. Należałoby robić i ogłaszać spis ruin i min podkładanych. Lech Wałęsa - zakończył wpis.

