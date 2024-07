i Autor: PAP/Tomasz Gzell Marcin Romanowski

Drugi immunitet nie ochroni oskarżonego posła?!

Romanowski jednak trafi z powrotem do aresztu?! Prokuratura składa zażalenie!

-Prokuratorzy w sprawie wniosku o areszt dla Marcina Romanowskiego nie popełnili błędu, po ponownej analizie sprawy i przepisów dotyczących immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest zażalenie na odmowę aresztu - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Czy to oznacza, że Marcin Romanowski już niedługo trafi ponownie do aresztu?