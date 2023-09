i Autor: Marcin Gadomski Lech Wałęsa

Wybory w Polsce

Wałęsa alarmuje ws. sondaży wyborczych! Ostrzega przed oszustwami i apleuje do opozycji. To już nie przelewki!

Wybory coraz bliżej, a to sprawia, że niemal każdego dnia pojawiają się nowe sondaże partyjne. We wszystkich na prowadzeniu jest Prawo i Sprawiedliwość, a to niepokoi Lecha Wałęsę. Były prezydent apeluje nawet do opozycji, by przyjrzała się sondażom. Co więcej Wałęsa uważa, że: - To jest przygotowanie opinii publicznej do oszustwa przy wyborach.