Waldemar Żurek zaprezentował "ustawę praworządnościową". Co zakłada?

Podczas pierwszego czytania projektu, minister Waldemar Żurek szczegółowo omówił cele i podstawy nowej "ustawy praworządnościowej". Zaznaczył, że proces jej przygotowania odbywał się w dialogu z różnymi środowiskami prawniczymi oraz z uwzględnieniem wytycznych międzynarodowych ekspertów, w tym Komisji Weneckiej. Minister odniósł się również do problemu podważania wyroków wydanych przez sędziów, którzy zostali powołani w ostatnich latach.
Konsekwencje działań poprzedniej władzy
Szef MS wskazał, że obecny chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości jest wynikiem działań poprzedniej władzy. Szczególnie zwrócił uwagę na problem wyroków wydawanych przez sędziów, których powołanie określił jako "wadliwe".
- Polska z lidera transformacji demokratycznych stała się przedmiotem licznych procedur naruszeniowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz negatywnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - stwierdził.
Według ministra, taka sytuacja podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, może negatywnie wpływać na współpracę sądową w Europie oraz na bezpieczeństwo prawne obywateli Polski.
Projekt ustawy zakłada uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, która funkcjonuje od marca 2018 roku. Minister podkreślił, że celem tych działań jest zapewnienie każdemu uczestnikowi postępowania sądowego prawa do niezależnego i bezstronnego sądu oraz pewności co do trwałości wydanych orzeczeń. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczył również, że w obecnej sytuacji obywatele polscy są pozbawieni wyżej wymienionych praw i zaapelował o wspólną pracę nad przyjęciem nowych regulacji.
- To jest sytuacja patologiczna. Musimy ją naprawić i musimy ją naprawić razem z prezydentem. Chciałbym, żeby prezydent pochylił się nad tym projektem - podkreślił Waldemar Żurek.
