Waldemar Żurek zaprezentował "ustawę praworządnościową". Co zakłada?

Minister Waldemar Żurek przedstawił projekt nowej „ustawy praworządnościowej”, mającej na celu naprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Projekt ustawy ma uregulować status sędziów powołanych po 2018 roku, których nominacje budzą kontrowersje.

Celem jest przywrócenie zaufania do sądów i zapewnienie obywatelom prawa do niezależnego procesu.

Minister apeluje o współpracę z prezydentem w celu wprowadzenia kluczowych zmian.

Podczas pierwszego czytania projektu, minister Waldemar Żurek szczegółowo omówił cele i podstawy nowej "ustawy praworządnościowej". Zaznaczył, że proces jej przygotowania odbywał się w dialogu z różnymi środowiskami prawniczymi oraz z uwzględnieniem wytycznych międzynarodowych ekspertów, w tym Komisji Weneckiej. Minister odniósł się również do problemu podważania wyroków wydanych przez sędziów, którzy zostali powołani w ostatnich latach.

Konsekwencje działań poprzedniej władzy

Szef MS wskazał, że obecny chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości jest wynikiem działań poprzedniej władzy. Szczególnie zwrócił uwagę na problem wyroków wydawanych przez sędziów, których powołanie określił jako "wadliwe".

- Polska z lidera transformacji demokratycznych stała się przedmiotem licznych procedur naruszeniowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz negatywnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - stwierdził.

Według ministra, taka sytuacja podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, może negatywnie wpływać na współpracę sądową w Europie oraz na bezpieczeństwo prawne obywateli Polski.

Projekt ustawy zakłada uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, która funkcjonuje od marca 2018 roku. Minister podkreślił, że celem tych działań jest zapewnienie każdemu uczestnikowi postępowania sądowego prawa do niezależnego i bezstronnego sądu oraz pewności co do trwałości wydanych orzeczeń. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczył również, że w obecnej sytuacji obywatele polscy są pozbawieni wyżej wymienionych praw i zaapelował o wspólną pracę nad przyjęciem nowych regulacji.

- To jest sytuacja patologiczna. Musimy ją naprawić i musimy ją naprawić razem z prezydentem. Chciałbym, żeby prezydent pochylił się nad tym projektem - podkreślił Waldemar Żurek.

