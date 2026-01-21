Waldemar Żurek zaprezentował "ustawę praworządnościową". Co zakłada?

Sara Osiecka
2026-01-21 14:33

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaprezentował w Sejmie założenia projektu "ustawy praworządnościowej", wyrażając nadzieję na pozytywną ocenę ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił zgodność proponowanych rozwiązań z międzynarodowymi standardami.

Waldemar Żurek

i

Autor: Hojny Artur / Super Express
  • Minister Waldemar Żurek przedstawił projekt nowej „ustawy praworządnościowej”, mającej na celu naprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości.
  • Projekt ustawy ma uregulować status sędziów powołanych po 2018 roku, których nominacje budzą kontrowersje.
  • Celem jest przywrócenie zaufania do sądów i zapewnienie obywatelom prawa do niezależnego procesu.
  • Minister apeluje o współpracę z prezydentem w celu wprowadzenia kluczowych zmian.

Podczas pierwszego czytania projektu, minister Waldemar Żurek szczegółowo omówił cele i podstawy nowej "ustawy praworządnościowej". Zaznaczył, że proces jej przygotowania odbywał się w dialogu z różnymi środowiskami prawniczymi oraz z uwzględnieniem wytycznych międzynarodowych ekspertów, w tym Komisji Weneckiej. Minister odniósł się również do problemu podważania wyroków wydanych przez sędziów, którzy zostali powołani w ostatnich latach.

Konsekwencje działań poprzedniej władzy

Szef MS wskazał, że obecny chaos w polskim wymiarze sprawiedliwości jest wynikiem działań poprzedniej władzy. Szczególnie zwrócił uwagę na problem wyroków wydawanych przez sędziów, których powołanie określił jako "wadliwe".

- Polska z lidera transformacji demokratycznych stała się przedmiotem licznych procedur naruszeniowych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz negatywnych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - stwierdził.

Ruszył proces ks. Michała Olszewskiego. Znamy szczegóły

Według ministra, taka sytuacja podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, może negatywnie wpływać na współpracę sądową w Europie oraz na bezpieczeństwo prawne obywateli Polski.

Projekt ustawy zakłada uregulowanie statusu sędziów powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, która funkcjonuje od marca 2018 roku. Minister podkreślił, że celem tych działań jest zapewnienie każdemu uczestnikowi postępowania sądowego prawa do niezależnego i bezstronnego sądu oraz pewności co do trwałości wydanych orzeczeń. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości zaznaczył również, że w obecnej sytuacji obywatele polscy są pozbawieni wyżej wymienionych praw i zaapelował o wspólną pracę nad przyjęciem nowych regulacji.

- To jest sytuacja patologiczna. Musimy ją naprawić i musimy ją naprawić razem z prezydentem. Chciałbym, żeby prezydent pochylił się nad tym projektem - podkreślił Waldemar Żurek.

