Ruszył proces ks. Michała Olszewskiego. Znamy szczegóły

W Warszawie rozpoczął się proces ws. Funduszu Sprawiedliwości z udziałem ks. Michała Olszewskiego i byłych urzędniczek.

Obrona wniosła o odroczenie rozprawy i ponowne wylosowanie składu sędziowskiego, powołując się na kontrowersje wokół bezstronności.

Zarzuty dotyczą nieprawidłowości w przyznaniu dotacji Fundacji Profeto na kwotę ponad 66 milionów złotych.

W sądzie pojawili się główni oskarżeni, ks. Michał Olszewski oraz Urszula D. i Karolina K., byłe urzędniczki Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca im m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nieprawidłowości w dysponowaniu środkami Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Fundacji Profeto. Wśród obecnych byli również obrońcy oskarżonych i prokuratorzy, w tym Piotr Woźniak, kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Przed salą rozpraw zgromadzili się zwolennicy oskarżonych, niosąc plakaty wyrażające poparcie dla księdza i urzędniczek. Ich hasła podkreślały, że sala sądowa nie powinna być areną "politycznego odwetu".

Wniosek o ponowne losowanie składu

Adwokat Krzysztof Wąsowski, jeden z obrońców ks. Olszewskiego, zapowiedział złożenie wniosku o wyłączenie sędzi prowadzącej sprawę. Wcześniej obrońcy sygnalizowali taką możliwość, powołując się na wcześniejszy spór prawny sędzi z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, który może być świadkiem obrony.

Obrońcy ks. Olszewskiego zawnioskowali również o ponowne wylosowanie składu sędziowskiego.

- Losowanie składu jest wielką wartością. [...] Popieram wniosek pana mecenasa o odroczenie rozprawy do 17 lutego, tak aby zapewnić rozprawę przed sądem, którego skład został wylosowany. Abyśmy mieli pełną gwarancję, że będziemy procedować przed sądem całkowicie bezstronnym - oznajmiono.

Argumentowano, że "zmienił się skład sądu" z powodu niemożności stawiennictwa jednego z ławników, co skutkowało "zmianą sądu, ale już bez losowania składu".

Afery w Funduszu Sprawiedliwości i Fundacji Profeto

Akt oskarżenia, obejmujący sześć osób, w tym ks. Olszewskiego, został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym 2025 roku. Jest to pierwszy z wielu wątków śledztwa dotyczącego Fundacji Profeto. Fundacja otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości ponad 66 milionów złotych z przyznanych 98 milionów, mimo że, zdaniem prokuratury, nie spełniała wymogów formalnych i merytorycznych do otrzymania tych środków.

Za pozyskane fundusze Fundacja Profeto, założona przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego , rozpoczęła w Warszawie projekt "Archipelag – wyspy wolne od przemocy". Prokuratura wskazała jednak, że sposób realizacji tego przedsięwzięcia odbiegał od celów funduszu, który miał wspierać ofiary przestępstw.

Prokuratura zarzuciła ks. Olszewskiemu, jako prezesowi Fundacji Profeto, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach na szkodę Skarbu Państwa, a także pranie pieniędzy. Śledczy wskazują na mechanizm umowy najmu gruntu i transfer kwoty 3,65 miliona złotych między podmiotami, co miało utrudnić ustalenie źródła pochodzenia tych środków.

Oprócz ks. Michała Olszewskiego, oskarżone zostały Urszula D. (była dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości) oraz Karolina K. (również związana z tym departamentem). Zarzuca się im, że działały wspólnie i w porozumieniu z ks. Olszewskim w celu przyznania środków, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

