Pilne! Policja weszła do siedziby KRS! To może zmienić wszystko w polskim sądownictwie

21 stycznia 2026 roku, Polskę obiegła sensacyjna wiadomość o wejściu policji do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa.

Prokuratura zleciła przeszukanie, co budzi pytania o przyszłość niezależności sądownictwa.

Co oznacza to bezprecedensowe wydarzenie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości?

Niespodziewane przeszukanie: co dzieje się w KRS?

Informację o wejściu policji do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa podało Radio Zet, precyzując, że Prokuratura zleciła realizację tych czynności funkcjonariuszom. Z kolei RMF FM donosi, że na miejscu działają prokuratorzy w asyście policji. Takie działania w konstytucyjnym organie, stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, natychmiast wywołały falę spekulacji i pytań o ich przyczynę oraz potencjalne konsekwencje.

Prezydent Nawrocki w Davos: "Wierzę w polskich żołnierzy". Czy Europa jest gotowa na samodzielną obronę?

Krajowa Rada Sądownictwa, utworzona w 1989 roku, jest organem o złożonej strukturze. Składa się z 25 osób, reprezentujących trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Większość członków, bo aż 17, stanowią sędziowie, z czego 15 jest wybieralnych. KRS nie jest częścią władzy sądowniczej, lecz pełni funkcję jej strażnika. To właśnie ta specyficzna rola sprawia, że każda ingerencja w jej funkcjonowanie budzi szczególne zainteresowanie i obawy.

Co oznacza wejście policji do konstytucyjnego organu?

Wejście funkcjonariuszy do siedziby KRS to wydarzenie bez precedensu, które może mieć dalekosiężne skutki dla polskiego systemu prawnego. Czy Prokuratura dysponuje informacjami, które uzasadniają tak radykalne kroki? Czy przeszukanie ma związek z toczącymi się śledztwami, czy też jest częścią szerszych działań mających na celu wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości? Odpowiedzi na te pytania mogą zaważyć na przyszłości niezależności sądownictwa w Polsce.

Pojawienie się prokuratorów i policji w siedzibie KRS to wynik wcześniejszego przesłuchania w prokuraturze. To po nim prokuratorzy wystawili żądanie wydania rzeczy. Jeżeli KRS nie wyda dokumentów dojdzie do przeszukania. @RadioZET_NEWS https://t.co/IblmSbnyQi— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) January 21, 2026

Poniżej galeria zdjęć: Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości

ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.