Nawet 200 mld zł na armię w 5 lat! Bogucki ujawnia szczegóły planu

Polski Fundusz Inwestycji Obronnych planuje pozyskać do 200 mld zł w ciągu 4-5 lat na modernizację armii, bez uszczuplania rezerw NBP.

Środki mają pochodzić z programu "Polski SAFE 0 proc." i będą przeznaczone wyłącznie na obronność, nie na inne wydatki publiczne.

Mechanizm ten jest zgodny z polską konstytucją i prawem europejskim, respektując niezależność Narodowego Banku Polskiego.

Fundusz ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju i zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji w polską armię.

Polski Fundusz Inwestycji Obronnych – nawet 200 mld zł na armię

We wtorek do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący powołania Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych, który ma finansować rozwój i modernizację polskiej armii. O założeniach inicjatywy poinformował szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki po spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem oraz wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Według zapowiedzi środki dla wojska mają zostać wygenerowane w ramach programu określanego jako „Polski SAFE 0 proc.”. Mechanizm ten ma umożliwić uzyskanie znaczących funduszy bez uszczuplania zasobów Narodowego Banku Polskiego.

Bogucki podkreślił podczas konferencji prasowej:

„Dzisiaj jesteśmy w stanie właściwie bezkosztowo, i stąd ten „Polski SAFE 0 proc.”, przy mądrym gospodarowaniu rezerwami Narodowego Banku Polskiego - bez ich uszczuplania - wygenerować w najbliższych 4-5 latach kwotę właśnie około 200 mld zł, po to, żeby przekierować je do tego Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Po to, żeby te pieniądze trafiły do polskiej armii w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale także, żeby nie trafiły nigdzie indziej”.

Rezerwy NBP i bezpieczeństwo finansowania armii

Jak wyjaśnił szef KPRP, środki zgromadzone w funduszu mają być przeznaczone wyłącznie na cele związane z obronnością państwa. Oznacza to, że pieniądze nie będą mogły zostać wykorzystane na inne wydatki publiczne, w tym na pokrywanie deficytu budżetowego.

Polityk wskazał również na skalę zasobów finansowych znajdujących się w dyspozycji NBP.

„Przypomnę, że te rezerwy Narodowego Banku Polskiego to jest około 240 miliardów euro. To jest około 5,5 razy tyle, co pożyczka, która miałaby być zaciągnięta przez Polskę, przez rząd Donalda Tuska. Z tych 240 miliardów euro około 74 miliardów euro to jest złoto” – mówił Bogucki.Jednocześnie zaznaczył, że w proponowanym modelu finansowania nie ma potrzeby sięgania po te zasoby ani ich zmniejszania.

Zgodność z konstytucją i prawem europejskim

Według Zbigniewa Boguckiego projekt został przygotowany w sposób, który nie narusza niezależności Narodowego Banku Polskiego ani obowiązujących regulacji. Szef KPRP podkreślił, że kluczowym celem proponowanych zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju oraz zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji w polską armię w kolejnych latach.

