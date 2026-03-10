Spotkanie Tuska z Nawrockim ws. programu SAFE. Prezydent nadal nie podjął decyzji

Prezydent, premier, prezes NBP i szef MON spotkali się w Pałacu Prezydenckim, aby omówić finansowanie obronności i wdrożenie unijnego programu SAFE. •

Prezydent Nawrocki złożył w Sejmie inicjatywę ustawodawczą tworzącą Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, alternatywny dla unijnego programu SAFE.

Prezes NBP Adam Glapiński zadeklarował gotowość banku do przekazania dziesiątek miliardów złotych rocznie na rzecz rządu w celu finansowania modernizacji armii.

Mimo rozmów, prezydent wciąż nie podjął decyzji w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Rozmowy o programie SAFE w Pałacu Prezydenckim

We wtorek po południu w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie dotyczące finansowania inwestycji w sektorze obronnym oraz wdrożenia unijnego programu SAFE. W rozmowach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Uczestnicy omawiali m.in. propozycję określaną jako „polski SAFE 0 proc.”, która ma stanowić alternatywę dla rozwiązań wynikających z unijnego programu. Po zakończeniu spotkania około godz. 16.30 z Pałacu Prezydenckiego wyjechali premier oraz szef MON.

Ustawa SAFE i inicjatywa prezydencka

Tego samego dnia do Sejmu trafiła inicjatywa ustawodawcza przygotowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, dotycząca utworzenia Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. Projekt ma stanowić element szerszego systemu finansowania modernizacji armii oraz inwestycji związanych z bezpieczeństwem państwa.

Do sprawy odniósł się szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który po spotkaniu przekazał stanowisko głowy państwa w sprawie dalszych prac nad programem.

„Dzisiaj do Sejmu wpłynęła inicjatywa prezydencka dotycząca Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych. A więc nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, że nie ma prawa, że nie wiadomo, o co chodzi” – powiedział Zbigniew Bogucki.

Decyzja prezydenta wciąż oczekiwana

Mimo rozmów na najwyższym szczeblu wciąż nie zapadła ostateczna decyzja dotycząca ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Jak powiedział Zbigniew Bogucki: Prezydent nie podjął jeszcze decyzji ws. ustawy wdrażającej unijny program SAFE.

Narodowy Bank Polski o finansowaniu potrzeb zbrojeniowych Polski

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, bezpośrednio po wyjściu ze spotkania z Prezydentem RP, Premierem oraz Ministrem Obrony Narodowej poinformował:

„Podczas spotkania podkreśliłem, że NBP jest instytucją apolityczną i nie uczestniczy w żadnych sporach politycznych. Zaprezentowałem możliwe do realizacji oraz zgodne z prawem konkretne działania NBP i zgłosiłem pełną gotowość do ich podjęcia, co spotkało się z akceptacją Prezydenta.

Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii. Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze. Jutro przedstawię szczegóły wszystkim zainteresowanym Polakom”.

