W takich warunkach przebywa Dariusz Matecki. Porażające doniesienia mediów

Bardzo ważna kampania Lasów Państwowych! To naprawdę trzeba wiedzieć! Chodzi o życie!

Dalszy spór o religię w szkołach. Barbara Nowacka zwróciła się do Episkopatu

Co dalej?

co dalej?

Dariusz Matecki decyzją sądu rejonowego został umieszczony w areszcie tymczasowym, a polityk trafił do więzienia na Służewcu w Warszawie. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", poseł PiS miał zostać umieszczony w "warunkach szczególnej izolacji i zabezpieczenia".

Wynika z tego, że Dariusz Matecki został osadzony w pojedynczej, monitorowanej celi. Jest także poddany wzmożonej obserwacji i może oznaczać większą częstotliwość kontrolowania celi. Szczególny nadzór ma być podyktowany troską o bezpieczeństwo polityka.

- To nie jest nasza prośba, tylko własna decyzja i inicjatywa Służby Więziennej - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Zatrzymanie i areszt Dariusza Mateckiego

Wszystko zaczęło się od zrzeczenia immunitetu przez Dariusza Mateckiego 6 marca. Sejm z kolei przegłosował zgodę na zatrzymanie posła w związku ze śledztwem prowadzonym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

7 marca polityk został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i doprowadzony do prokuratury, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszał sześć zarzutów, za groz mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy z kolei zadecydował o umieszczeniu go w tymczasowym areszcie.

Jak poinformował prokurator Przemysław Nowak, Dariusz Matecki nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył także obszerne wyjaśnienia, które w dużej mierze są "sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym".

W naszej galerii zobaczysz Dariusza Mateckiego w prokuraturze:

Sonda Co sądzisz o aresztowaniu Dariusza Mateckiego? Słusznie – powinien ponieść konsekwencje To polityczna nagonka Należy ujawnić więcej informacji, by ocenić sprawę Nie mam zdania

2025_03_11_Express Biedrzyckiej_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.