Donald Tusk spotkał się z premierem Chorwacji. O co chodzi?

Spotkanie premiera Donalda Tuska z premierem Andrejem Plenkoviciem rozpoczęło się od uroczystego powitania w Kancelarii Premiera. Następnie, w Sali Okrągłego Stołu, odbyło się spotkanie delegacji obu krajów. Szczegóły rozmów nie zostały jeszcze ujawnione, ale można przypuszczać, że dotyczyły one kluczowych kwestii związanych z Inicjatywą Trójmorza oraz dwustronną współpracą.

Premier Plenković przybył do Warszawy w związku z 10. Szczytem Inicjatywy Trójmorza, który potrwa do wtorku. To ważna platforma współpracy dla państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mająca na celu rozwój infrastruktury i wzmocnienie gospodarcze.

W ramach szczytu, prezydent Andrzej Duda wziął udział w wydarzeniu biznesowym wysokiego szczebla, gdzie spotkał się z premierem Chorwacji oraz sekretarzem ds. energii USA Chrisem Wrightem. To sygnał, że Inicjatywa Trójmorza przyciąga uwagę nie tylko państw regionu, ale również Stanów Zjednoczonych, które widzą potencjał we współpracy gospodarczej i energetycznej.

