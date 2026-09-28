W poniedziałkowy poranek Tusk opublikował nagranie. Tuwim, Rocky Balboa i "i nie tylko żurek"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-28 12:39

Z samego rana w ostatni poniedziałek września 2026 roku Donald Tusk opublikował w sieci krótkie wideo. Rozpoczął je od cytatu z "Lokomotywy" Juliana Tuwima na tle słynnej piosenki "Eye of the tiger", znanej przede wszystkim z filmu "Rocky", z popisową kreacją aktorską Sylvestra Stallone. W 53-sekundowym nagraniu padły również słowa "mówiłem Wam, że będzie również drugie danie, i deser, nie tylko żurek". O co chodzi? A jakżeby inaczej - o rozliczenia poprzedniej władzy Prawa i Sprawiedliwości.

Premier Donald Tusk przemawia przy mikrofonach. O nagraniu dotyczącym rozliczeń PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Paweł Skraba/Super Express
  • Donald Tusk rozpoczął tydzień pracy od publikacji nagrania w sieci.
  • Premier mówił w nim o rozliczeniach PiS-u. 
  • Padły konkretne liczby.

Bardziej radykalna część elektoratu Koalicji Obywatelskiej coraz głośniej wyraża niezadowolenie z tempa, w jakim postępuje proces rozliczania poprzedniej ekipy rządzącej. Zwolennicy takowych domagają się bardziej zdecydowanych kroków, a niektóre media krytyczne wobec PiS aktywnie namawiają premiera do "wrzucenia wyższego biegu". Jak na te zarzuty odpowiada sam szef rządu? Donald Tusk opublikował w poniedziałek 28 września 2026 roku materiał wideo na platformie X, w którym odniósł się do opinii, że proces pociągania do odpowiedzialności polityków PiS rozwija się zbyt ślamazarnie.

Zobacz: Tak Polacy oceniają Donalda Tuska w roli premiera. Wyniki pokazują prawdę

Premier rozpoczął swoją wypowiedź od przytoczenia fragmentu słynnego wiersza Juliana Tuwima "Lokomotywa". – Najpierw powoli, jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach o spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. Tak, tak, wiem, już wam kiedyś czytałem Tuwima. Ale tak jest właśnie z rozliczeniami – stwierdził premier w nagraniu. Szef rządu podkreślił przy tym jednak, że wbrew powszechnemu wrażeniu, działania mające na celu rozliczenie poprzedników są już na bardzo zaawansowanym etapie. 

Sprawdź: Posiadłość tęskni za gospodarzem. Ziobry nie ma, dom zarasta

- Pewnie wydaje wam się, że idzie za wolno. Tak, tak, wiem, wiem to wszystko. Ale zobaczcie na liczby. 314 spraw w toku. W 152 sprawach przedstawiono zarzuty. 678 podejrzanych. Łącznie 1598 zarzutów. I zabezpieczono majątek o wartości ponad 484 mln zł – wyliczał Tusk, przytaczając konkretne statystyki.

Na koniec dodał natomiast z uśmiechem, nawiązując do ministra sprawiedliwości:

- Mówiłem wam, że będzie drugie danie i deser, nie tylko żurek

Galeria poniżej: Niezwykły gest Donalda Tuska na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Trudno powstrzymać łzy

Niezwykły gest Donalda Tuska na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Trudno powstrzymać łzy
Galeria zdjęć 32
Sonda
Czy Donald Tusk powinien dokonać ostrej rekonstrukcji rządu przed kampanią?
JAKUBIAK SZOKUJĄCO O TUSKU
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki