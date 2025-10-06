W zeszłym tygodniu od odbyło się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegausa.

Były minister sprawiedliwości został doprowadzony na nie prosto z lotniska przez służby.

Tomasz Trela w poniedziałkowy poranek poinformował o kolejnym kroku komisji.

Sprawa budzi ogromne emocje i rodzi wiele pytań o przyszłość byłego ministra. Wiceprzewodniczący komisji badającej sprawę Pegasusa, Tomasz Trela, poinformował o planowanym zawiadomieniu do prokuratury na Ziobrę za pośrednictwem platformy „X”. Podkreślił przy tym zasadę równości wobec prawa.

- W zeszłym tygodniu było przesłuchanie Ziobry. W tym tygodniu będzie zawiadomienie do prokuratury na Ziobrę. Wszyscy równi wobec prawa. Dzień dobry w poniedziałek. #KomisjaPegasus - napisał Trela.

Komisja ds. Pegasusa nie odpuszcza!

Komisja śledcza ds. Pegasusa, powołana w celu zbadania legalności, prawidłowości i celowości czynności podejmowanych z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus, nie zwalnia tempa. Od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. rząd, służby specjalne i policja miały korzystać z tego narzędzia, a komisja ma ustalić, kto był odpowiedzialny za jego zakup i wykorzystanie. Według informacji przekazanych przez NIK, Pegasusa zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Koszt zakupu wyniósł 25 mln zł.

Podczas przesłuchania przed komisją, Zbigniew Ziobro przyznał, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Jednocześnie zaznaczył, że ostateczna decyzja należała do ówczesnego wiceszefa MS, Michała Wosia, który jednak „znał jego kierunkową wolę” w tym zakresie.

Samo przesłuchanie Ziobry odbyło się w atmosferze skandalu, ponieważ były minister był doprowadzany przez policję po tym, jak wcześniej unikał stawienia się przed komisją. Sam Ziobro uważa, że zatrzymano go nielegalnie.

Co to jest Pegasus i dlaczego budzi tyle kontrowersji?

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group, który miał służyć do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Jednak jego możliwości budzą poważne obawy o naruszenie prywatności. Pegasus pozwala na podsłuchiwanie rozmów, dostęp do e-maili, zdjęć, nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów w zainfekowanym smartfonie.

