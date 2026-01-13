W Polsce mogło dojść do blackoutu?! Wicepremier Gawkowski nie ukrywa, co wydarzyło się przed nowym rokiem

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-01-13 21:09

Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał w rozmowie na antenie radia RMF Fm, że w Polsce mogło dojść do blackoutu! - To był najpoważniejszy atak na infrastrukturę energetyczną, który miał na celu wyłączenie prądu obywatelom pod koniec grudnia - przekazał wprost. Jak dodał, Polska miała do czynienia z sabotażem ze strony rosyjskiej.

Krzysztof Gawkowski

i

Autor: ARTUR HOJNY / SUPER EXPRESS
  • W ostatnich dniach 2025 roku miał miejsce nieudany atak cybernetyczny na polskie instalacje produkujące energię elektryczną, który został przez wicepremiera Gawkowskiego określony jako rosyjski sabotaż.
  • Celem ataku było zakłócenie komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci, a jego skala była największa od lat.
  • Atak skierowany był przeciwko jednej elektrociepłowni i wielu źródłom OZE w całym kraju, jednak dzięki skutecznej reakcji służb nie doprowadził do blackoutu.
  • W odpowiedzi na powtarzające się cyberataki, w 2026 roku planowane są zwiększone inwestycje w modernizację cybernetyczną polskiej infrastruktury energetycznej.
Polityka SE Google News

Wicepremier Gawkowski wprost: "Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem"

Minister energii Miłosz Motyka poinformował wcześniej, że w ostatnich dniach 2025 r. doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - powiedział w Radio RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski. Dodał, że „mamy dobrze przygotowane instytucje”, w związku z czym „nie należy panikować”.

Jednocześnie podkreślił: - To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Krzysztof Gawkowski.

W grudniu celem ataku był źródła OZE i elektrociepłownia

Jak poinformował minister Motyka, pod koniec grudnia doszło w Polsce do próby zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci. Obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju. - Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny. Po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie w różnych miejscach. Udało się skutecznie zareagować - podkreślił minister energii.

W ubiegłym tygodniu minister energii przekazał też, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami, w roku 2026 resort będzie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cybernetycznej, by „odpierać te ataki jeszcze skuteczniej”.

KRZYSZTOF GAWKOWSKI