W Polsce mogło dojść do blackoutu?! Wicepremier Gawkowski nie ukrywa, co wydarzyło się przed nowym rokiem

W ostatnich dniach 2025 roku miał miejsce nieudany atak cybernetyczny na polskie instalacje produkujące energię elektryczną, który został przez wicepremiera Gawkowskiego określony jako rosyjski sabotaż.

Celem ataku było zakłócenie komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci, a jego skala była największa od lat.

Atak skierowany był przeciwko jednej elektrociepłowni i wielu źródłom OZE w całym kraju, jednak dzięki skutecznej reakcji służb nie doprowadził do blackoutu.

W odpowiedzi na powtarzające się cyberataki, w 2026 roku planowane są zwiększone inwestycje w modernizację cybernetyczną polskiej infrastruktury energetycznej.

Wicepremier Gawkowski wprost: "Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem"

Minister energii Miłosz Motyka poinformował wcześniej, że w ostatnich dniach 2025 r. doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - powiedział w Radio RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski. Dodał, że „mamy dobrze przygotowane instytucje”, w związku z czym „nie należy panikować”.

Jednocześnie podkreślił: - To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Krzysztof Gawkowski.

W grudniu celem ataku był źródła OZE i elektrociepłownia

Jak poinformował minister Motyka, pod koniec grudnia doszło w Polsce do próby zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci. Obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju. - Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny. Po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie w różnych miejscach. Udało się skutecznie zareagować - podkreślił minister energii.

W ubiegłym tygodniu minister energii przekazał też, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami, w roku 2026 resort będzie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cybernetycznej, by „odpierać te ataki jeszcze skuteczniej”.

