W Polsce mogło dojść do blackoutu?! Wicepremier Gawkowski nie ukrywa, co wydarzyło się przed nowym rokiem

- W ostatnich dniach 2025 roku miał miejsce nieudany atak cybernetyczny na polskie instalacje produkujące energię elektryczną, który został przez wicepremiera Gawkowskiego określony jako rosyjski sabotaż.
- Celem ataku było zakłócenie komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci, a jego skala była największa od lat.
- Atak skierowany był przeciwko jednej elektrociepłowni i wielu źródłom OZE w całym kraju, jednak dzięki skutecznej reakcji służb nie doprowadził do blackoutu.
- W odpowiedzi na powtarzające się cyberataki, w 2026 roku planowane są zwiększone inwestycje w modernizację cybernetyczną polskiej infrastruktury energetycznej.
Wicepremier Gawkowski wprost: "Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem"
Minister energii Miłosz Motyka poinformował wcześniej, że w ostatnich dniach 2025 r. doszło do nieudanego ataku cybernetycznego na szereg instalacji produkujących energię elektryczną. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - powiedział w Radio RMF FM wicepremier Krzysztof Gawkowski. Dodał, że „mamy dobrze przygotowane instytucje”, w związku z czym „nie należy panikować”.
Jednocześnie podkreślił: - To był największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną z jasnym celem: doprowadzić do blackoutu - zaznaczył Krzysztof Gawkowski.
W grudniu celem ataku był źródła OZE i elektrociepłownia
Jak poinformował minister Motyka, pod koniec grudnia doszło w Polsce do próby zakłócenia komunikacji między instalacjami wytwórczymi a operatorami sieci. Obiektem ataku była jedna elektrociepłownia oraz wiele pojedynczych źródeł OZE w całym kraju. - Takiego typu ataków jeszcze nie było. Atak się nie powiódł, ale był groźny. Po raz pierwszy zaatakowano w tym samym momencie w różnych miejscach. Udało się skutecznie zareagować - podkreślił minister energii.
W ubiegłym tygodniu minister energii przekazał też, że w związku z powtarzającymi się cyberatakami, w roku 2026 resort będzie więcej inwestował oraz modernizował polską infrastrukturę energetyczną w sferze cybernetycznej, by „odpierać te ataki jeszcze skuteczniej”.
