W PiS aż się zagotowali! Strofują Sikorskiego i dziękują Muskowi

Przypomnijmy, że do ostrej wymiany zdań doszło między Muskiem, a polskim ministrem. Poszło system Starlink, z którego korzystają Ukraińcy. - Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył - napisał w niedzielę (9 marca) Elon Musk na platformie X. I dodał: - Mam już dość lat rzezi dokonywanej w obliczu trwającego impasu na Ukrainie, która nieuchronnie przegra. Każdy, komu naprawdę zależy, kto naprawę myśli i naprawdę rozumie, chce zatrzymać tę maszynkę do mięsa.

Na te słowa zareagował szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski ostro odpisał: - Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie Ministerstwo Cyfryzacji w wysokości około 50 milionów dolarów rocznie. Pomijając kwestię etyki polegającej na grożeniu ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się zawodnym dostawcą, będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców.

Te słowa rozzłościły Muska, który bez hamulców odpisał Sikorskiemu: - Milcz, mały człowieczku. Płacicie tylko niewielką część kosztów. I nie ma żadnego zamiennika dla Starlinka.

Spięcie na linii Sikorski - Musk nie uszło uwadze ani premiera Donalda Tuska, ani polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaczęli dziękować Elonowi Muskowi. Była minister zdrowia Katarzyna Sójka napisała: - Thank you, @elonmusk, a europoseł Arkadiusz Mularczyk: - Apologies for Sikorski.

Dzisiejsza wymiana uprzejmości między ministrem @sikorskiradek a sekretarzem stanu @marcorubio i @elonmusk to jasny sygnał do #Koalicja13grudnia: wiemy, kim jesteście, pamiętamy wasze słowa o prezydencie Trumpie i widzimy, jak tłumicie opozycję! Nadciąga burza, która zmiecie iluzję waszej bezkarności.

Czym jest Starlink?

Starlink to system satelitarny, który pozwala na dostęp do Internetu. Był rozwijany przez firmę SpaceX, która należy do Elona Muska. Starlink pozwala na usługi Internetu w ponad stu krajach, w tym także w Polsce. Po tym, jak w 2022 roku Ukraina została zaatakowana, to właśnie dzięki Starlinkowi miała łączność internetową. Korzystają z niej także ukraińskie oddziały, także w warunkach zakłóceń wywoływanych przez rosyjskie wojsko. Z systemu korzysta administracja Ukrainy, służby ratunkowe i siły zbrojne. Starlink działa w nawet ekstremalnych warunkach.

