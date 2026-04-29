W dzień pogrzebu Łukasza Litewki zrobiono to na dachu Sejmu. Poruszające

Piotr Margielewski
2026-04-29 12:23

29 kwietnia 2026 roku w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb zmarłego tragicznie posła Nowej Lewicy. Łukasz Litewka zginął w czwartek 23 kwietnia, po tym, gdy w trakcie jazdy na rowerze wjechał w niego rozpędzony samochód. Środowa uroczystość ma mieć charakter państwowy i będzie transmitowana w internecie oraz w telewizji. Tymczasem w Warszawie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zdecydował się w wyjątkowy sposób uhonorować Łukasza Litewkę. W sieci pojawiło się już zdjęcie.

W środę o godz. 13:30 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Spodziewany jest też udział premiera Donalda Tuska.  Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po nabożeństwie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Bliscy zmarłego zaapelowali w portalach społecznościowych, by zamiast kwiatów i wiązanek wykonać "dowolny gest dobroci", nawiązujący do działalności posła. Zachęcili m.in. do wsparcia potrzebujących, wpłat na zbiórki charytatywne, pomocy schroniskom i organizacjom pomocowym.

Zobacz: Tu spocznie Łukasz Litewka! Zostanie pochowany w wyjątkowym miejscu. Mamy zdjęcia

Tymczasem Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wszystkie głosowania w Sejmie, które miały się odbyć w środę, zostały przeniesione. Jak dodał, każdy z posłów, który chce wziąć udział w pogrzebie Łukasza Litewki, uzyska pomoc w dotarciu do Sosnowca i powrocie do Warszawy. Jednocześnie podkreślił, że posiedzenie Sejmu będzie trwało. To jednak niejedyny gest, na jaki się zdecydowano.

W związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zarządził opuszczenie do połowy masztu flagi powiewającej nad kopułą Sali Posiedzeń Sejmu oraz pozostałych flag na kompleksie parlamentarnym. Zarządzenie obowiązuje w dniu uroczystości pogrzebowych - napisał Sejm RP w swoich mediach społecznościowych.

Zobacz: Nawrocki przyleci z bardzo daleka. Wszystko po to, by pożegnać Litewkę

W Sejmie ustawiono również czarno-białe zdjęcia Łukasza Litewki, jedno z nich znajduje się w sali posiedzeń. Pojawiła się również księga kondolencyjna, do której można się wpisać.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
