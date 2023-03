W Biedronce tanio jak za Tuska? Szef PO sam sprawdził

TO BYŁY CZASY

Co dziś robi była premier?

Tusk a promocja w Biedronce

Donald Tusk nagrał filmik pokazujący jak bardzo podrożały wybrane produkty. Donald Tusk nawiązał do cen z gazetki Biedronki z marca 2015 roku. I co ciekawe, sieć niedawno sama zrobiła podobne porównanie cen, ale do zestawienia wzięto pod uwagę ceny z 2021 roku. Hasło sieci brzmiało: „Tanio jak w 2021 roku”. Jak widać długo nie trzeba było czekać na reakcje i nawiązania. Po publikacji filmiku Donalda Tuska pojawiły się fotomontaże plansz reklamowych z hasłem: "Tanio jak za Tuska"

Donald Tusk swoim filmikiem chciał zwrócić uwagę na gigantyczną inflację. Pokazał gazetkę z promocjami Biedronki z marca 2015 roku, wyliczając, o ile od tamtego czasu wzrosły ceny kilku produktów spożywczych. Donald Tusk podkreślił, że tak w praktyce wygląda inflacja, która według danych GUS w lutym br. sięgnęła 18,4 proc. (to najwyższy wynik miesięczny od grudnia 1996 roku). - PiS równa się inflacja - skomentował dosadnie.

Przypomnijmy, inflacja w lutym 2023 roku wyniosła 18,4 proc. Takie oficjalne dane podał przed paroma dniami Główny Urząd Statystyczny. Coraz trudniej uwierzyć w prognozy niektórych polityków i ekonomistów, że w połowie roku inflacja będzie spadać, na koniec osiągając poziom jednocyfrowy.

#Biedronka przystąpiła do rywalizacji politycznej opowiadając się po jasnej stronie mocy ...✌️🇵🇱💪 pic.twitter.com/AhF2fI6Jnv— Robert Zakrzewski (@RobZak69) March 17, 2023

Sonda Jak rząd radzi sobie z inflacją? Znakomicie. Gdyby nie rząd, drożyzna byłaby większa Efekty są, ale niezbyt duże Rząd sobie nie radzi To nie walka z inflacją, tylko jej napędzanie