Kosiniak-Kamysz zapowiada: Przedłużamy program szkoleń "wGotowości"

Z powodu ogromnego zainteresowania i przeszkolenia ponad 45 tysięcy osób, Ministerstwo Obrony Narodowej przedłużyło ogólnokrajowe szkolenia „wGotowości” do 18 grudnia.

Bezpłatne zajęcia prowadzone przez mobilne zespoły obejmują obszary bezpieczeństwa, medycyny, przetrwania oraz cyberhigieny i są skierowane m.in. do szkół, firm, urzędów oraz organizacji społecznych.

Celem programu nie jest wcielanie uczestników do wojska, lecz budowanie odporności społecznej i nauka praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenia "wGotowości" przedłużone do grudnia

Ćwiczenia „wGotowości” podzielone są na kilka obszarów: „Bezpieczeństwo” – jak przygotować siebie, bliskich i dom na różne zagrożenia, „Medycyna” – nauka reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, „Przetrwanie” – podstawy nawigacji, uzdatnianie wody, budowa schronienia i „Cyberhigiena” – jak rozpoznawać dezinformację i ataki typu phishing.

Początkowo szkolenia miały zakończyć się z końcem listopada. Szef MON przekazał nam dobrą wiadomość. – Przedłużamy szkolenie „wGotowosci” do 18 grudnia. Tak duże jest zainteresowanie! Przeszkoliliśmy już ponad 45 tysięcy osób! – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz „Super Expressowi”.

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– Zachęcamy przede wszystkim grupy: urzędy, szkoły, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, organizacje, fundacje, firmy. Zapiszcie się! To sposób na wspólne budowanie odporności społecznej i naukę niezbędnych umiejętności – dodaje wicepremier.

Praktyczne umiejętności

Na szkoleniu nie zostaje się żołnierzem, ale nabywa praktycznych umiejętności. – Słyszymy o podejrzanych SMS-ach, wyłudzaniu naszych danych, dezinformacji, fałszywych wiadomościach. Na szkoleniu „wGotowości” można nauczyć się bronić przed tym – dodaje minister. – Jest też pierwsza pomoc, rozpalanie ognia czy filtrowanie wody. Nasze mobilne zespoły jeżdżą po kraju i szkolą. Warto skorzystać – zachęca Kosiniak-Kamysz.

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