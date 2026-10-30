Niepokojące dane z jednego regionu. Tysiące dzieci bez szczepień. Ministerstwo musi się tłumaczyć

Problem dotyczy blisko 13 tysięcy dzieci w jednym województwie, które nie mają kompletu wymaganych szczepień.

Jako jedną z przyczyn niskiej wyszczepialności wskazuje się działalność ruchów antyszczepionkowych i dezinformację.

Poseł pyta, czy system kar finansowych nakładanych na rodziców uchylających się od szczepień jest skuteczny.

Podlaskie na szarym końcu. Niepokojące statystyki dotyczące szczepień

Poseł Dariusz Piontkowski w swojej interpelacji do ministra zdrowia zwraca uwagę na alarmująco niski poziom realizacji szczepień ochronnych dzieci w województwie podlaskim. Jak wskazuje, region ten zajął ostatnie miejsce w Polsce – w pełni zaszczepionych jest tam tylko około 77 proc. dzieci w trzecim roku życia, podczas gdy średnia krajowa wynosi ponad 91 proc.

Zgodnie z informacjami przytoczonymi w piśmie, problem narasta od lat, a zmiana sposobu ewidencjonowania sprawiła, że jego skala stała się bardziej widoczna. W województwie podlaskim jest blisko 13 tysięcy dzieci bez kompletu obowiązkowych szczepień. Co szczególnie niepokojące, ponad połowa z nich, czyli około 6 tysięcy, mieszka w samym Białymstoku.

Ruchy antyszczepionkowe i dezinformacja. Co stoi za niską wyszczepialnością?

W interpelacji powołano się na informacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, które wskazują na możliwą przyczynę problemu. Zdaniem posła, duży wpływ na decyzje rodziców mają ruchy antyszczepionkowe oraz dezinformacja dotycząca bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek.

Dariusz Piontkowski podkreśla, że obowiązkowe szczepienia są kluczowym elementem ochrony zdrowia publicznego. Utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia w społeczeństwie pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnych chorób zakaźnych i budować odporność populacyjną.

Czy kary finansowe dla rodziców działają? Poseł pyta o skuteczność systemu

Poseł porusza również kwestię skuteczności obecnych narzędzi prawnych. Zwraca uwagę, że choć od marca wzrosły stawki grzywien za niewykonywanie obowiązkowych szczepień, same sankcje finansowe mogą nie rozwiązywać problemu. W praktyce nałożenie kary jest często poprzedzone długotrwałym procesem wyjaśniającym i edukacyjnym.

W związku z tym Dariusz Piontkowski pyta ministra zdrowia, czy resort analizuje skuteczność systemu kar i czy dostępne są dane, ilu rodziców po otrzymaniu grzywny zdecydowało się zaszczepić dziecko. Poseł chce również wiedzieć, jakie konkretne działania, poza ogólnopolskimi kampaniami, ministerstwo planuje podjąć, by zwiększyć poziom wyszczepialności i walczyć z dezinformacją.

Poseł Dariusz Piontkowski skierował do ministra zdrowia trzy pytania dotyczące m.in. poziomu szczepień w innych województwach, planowanych działań edukacyjnych oraz oceny skuteczności systemu nakładania kar finansowych na rodziców.

Odpowiedź resortu zdrowia powinna rzucić więcej światła na plany rządu w zakresie poprawy wskaźników wyszczepialności w kraju.