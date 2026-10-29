Lewica nie chce dłużej czekać na rząd. Chodzi o pieniądze dla Kościołów

Lewica inicjuje przełomową zmianę, przedstawiając własny projekt ustawy mający na celu likwidację Funduszu Kościelnego.

Zgodnie z propozycją, wszystkie Kościoły oraz duchowni będą solidarnie pokrywać składki, dzieląc koszty po równo.

Dowiedz się, dlaczego politycy Lewicy uznają dotychczasowy system za "niecelowy i niesprawiedliwy" i kto zostanie wyłączony z nowych regulacji.

Likwidacja Funduszu Kościelnego. Lewica zapowiada własny projekt

Lewica zamierza skierować do Sejmu poselski projekt ustawy dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego. Zapowiedź padła podczas czwartkowej konferencji prasowej z udziałem Anny Marii Żukowskiej, wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Żukowska tłumaczyła, że ugrupowanie zdecydowało się na własną inicjatywę, ponieważ „nie mogła się doczekać, żeby zmaterializował się on w formie projektu rządowego”.

Proponowane zmiany mają dotyczyć wszystkich Kościołów, nie tylko katolickiego. Głównym założeniem jest przeniesienie kosztów składek na instytucje kościelne i samych duchownych.

- Projekt zakłada, że Kościół - wszystkie Kościoły tak naprawdę - będą się finansowały same - przekazała Żukowska.

Kto zapłaci składki duchownych? Żukowska wskazała podział

Posłanka wyliczyła, że propozycja obejmuje składki emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Koszty miałyby zostać podzielone po równo.

- Czyli 50 proc. finansuje Kościół, 50 proc. sama osoba duchowna - wyjaśniła.

Wyjątek przewidziano dla misjonarzy pracujących za granicą. W przytoczonej zapowiedzi nie przedstawiono szczegółów dotyczących zasad finansowania ich składek.

Żukowska argumentowała, że celem zmian jest zbliżenie zasad rozliczania duchownych do tych obowiązujących osoby pracujące. Zapowiedź projektu nie zmienia jednak obecnego sposobu finansowania - propozycja wymaga przejścia procedury legislacyjnej.

„Niecelowe i niesprawiedliwe”. Lewica uzasadnia likwidację funduszu

Szefowa klubu Lewicy odniosła się również do historycznego uzasadnienia istnienia Funduszu Kościelnego. Jak mówiła, powstał on jako rekompensata za majątek odebrany Kościołom przez państwo.

Żukowska przekonywała, że w przypadku Kościoła katolickiego późniejsze decyzje komisji majątkowej podważają zasadność dalszego finansowania na tej podstawie.

- W przypadku Kościoła katolickiego (...) komisja majątkowa przyznała Kościołowi więcej majątku niż miał przed wojną. Więc dalsze finansowanie (...) jest naszym zdaniem niecelowe i niesprawiedliwe - powiedziała.

Projekt ma także zmienić sposób finansowania utrzymania zabytkowych obiektów sakralnych. Według zapowiedzi posłanki zadanie to miałby przejąć Fundusz Ochrony Zabytków.

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