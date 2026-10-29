PiS chce obniżyć VAT na ogrzewanie. Projekt może kosztować około 14 mld zł

Projekt PiS przewiduje czasowe obniżki VAT na paliwa stałe, prąd i ciepło

Koszt programu dla budżetu państwa szacowano na około 14–14,5 mld zł

Przemysław Czarnek przekonywał, że program można sfinansować dzięki skuteczniejszemu ściąganiu podatków

PiS bezskutecznie wnioskowało o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie projektu „Tanie ogrzewanie

Niższy VAT na węgiel, pellet, prąd i ciepło

Projekt „Tanie ogrzewanie”, przedstawiony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości pod koniec października 2026 r., przewiduje czasowe obniżenie stawek VAT na okres zimowy. Stawka na paliwa stałe, w tym węgiel, pellet i brykiet, miałaby wynieść 8 proc., a na energię elektryczną i ciepło 5 proc. Projekt przewiduje również dodatkowe ulgi podatkowe na paliwa silnikowe.

Rozwiązania miałyby wejść w życie na początku sezonu grzewczego. W uzasadnieniu projektu, a także w relacjach medialnych, koszt pakietu oszacowano na około 14–14,5 mld zł. Mateusz Chłystun przywołał analizy ekspertów, według których program byłby kilkunastomiliardowym obciążeniem dla finansów publicznych.

Czarnek: bez podwyżek PIT i CIT

Przemysław Czarnek przekonywał, że pieniądze na program można znaleźć dzięki skuteczniejszemu ściąganiu podatków. Twierdził, że z powodu nieskutecznego poboru danin do budżetu nie trafiło 50 mld zł w 2024 r., 40 mld zł w 2025 r. i co najmniej 20 mld zł w bieżącym roku. W jego ocenie te środki mogłyby pokryć koszt planowanych obniżek.

Jednocześnie wykluczył podwyżki stawek PIT i CIT. Zapowiedział, że PiS chce przedstawić nową wersję projektu, nazwaną „Tanie ogrzewanie 2.0”, przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorców i małych firm.

Czarnek mówi o droższym węglu, pellecie i oleju opałowym

Czarnek przekonywał, że drożejące paliwa i energia wykorzystywane do ogrzewania szczególnie uderzają w gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i małe firmy. Według danych, które przywołał, pellet jest o 65 proc. droższy niż w 2023 r., olej opałowy o 90 proc. droższy niż na początku bieżącego roku, a węgiel o 30 proc. droższy niż w 2023 r.

Powołując się na informacje od górników, mówił też o brakach węgla i ryzyku spekulacji, jeśli rząd nie podejmie działań. Według jego relacji część kupujących zapłaciła na aukcjach internetowych 1600–1700 zł za tonę węgla opałowego, ale wciąż nie otrzymała towaru. Dodał, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do rządu w sprawie dopłat dla osób ogrzewających domy pelletem.

Marszałek Sejmu nie zwołał posiedzenia w sprawie projektu

PiS złożyło wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu poświęconego projektowi „Tanie ogrzewanie”. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie zwołał takiego posiedzenia. Spór dotyczy zarówno kosztu planowanych obniżek podatków, jak i sposobu ich sfinansowania.

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