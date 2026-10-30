Fatalne wieści dla Karola Nawrockiego! Nie tego się spodziewał

Większość przedstawicieli polskiej klasy politycznej odnotowała gorsze wyniki zaufania w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co wskazuje na ogólny trend utraty zaufania społecznego.

Chociaż Karol Nawrocki pozostaje na pierwszym miejscu, jego notowania spadają. Radosław Sikorski, mimo spadku w zaufaniu pozytywnym, znacząco zmniejszył swój elektorat negatywny, wyprzedzając pod tym względem prezydenta.

Władysław Kosiniak-Kamysz doświadczył największego spadku zaufania w ciągu miesiąca, podczas gdy Adrian Zandberg wyróżnił się spektakularnym awansem do czołowej dziesiątki, będąc jedynym politykiem, którego notowania wyraźnie wzrosły.

Głównym wnioskiem płynącym z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu jest obserwowany spadek zaufania społeczeństwa do polityków. Zdecydowana większość przedstawicieli sceny politycznej odnotowała gorsze wyniki w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jedynym wyjątkiem od tego trendu jest Adrian Zandberg, którego notowania uległy poprawie. Sytuacja Karola Nawrockiego w rywalizacji z Radosławem Sikorskim ulega pogorszeniu, a prezydent nie jest w stanie zahamować trwającego spadku.

Nawrocki vs. Sikorski

Karol Nawrocki utrzymuje pierwszą pozycję w rankingu zaufania, ciesząc się zaufaniem 46 proc. Polaków. Niemniej jednak, dla prezydenta jest to kolejny miesiąc z rzędu, w którym jego notowania spadają, tym razem o 1,1 punktu proc. W czerwcu jego wynik wynosił 54,8 proc. Pocieszeniem dla prezydenta może być fakt, że jego główny rywal, Radosław Sikorski, również odnotował spadek zaufania o 1,2 punktu proc. w stosunku do września, uzyskując wynik 45 proc.

Kluczową zmianą w tej rywalizacji jest jednak zmniejszenie się elektoratu negatywnego ministra spraw zagranicznych. Obecnie 42,5 proc. badanych nie ufa Sikorskiemu, co oznacza spadek o 3,1 punktu proc. w ciągu miesiąca, największą taką zmianę w całym rankingu. Tym samym, minister spraw zagranicznych wyprzedził prezydenta, któremu nie ufa 44,2 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o 0,3 punktu proc. Obaj politycy pozostają jedynymi, wobec których więcej Polaków wyraża zaufanie niż jego brak.

Gdzie uplasował się Donald Tusk?

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, utrzymuje trzecie miejsce, lecz jego pozycja jest zagrożona. W ciągu ostatniego miesiąca grupa osób ufających mu zmniejszyła się aż o 3,1 punktu proc., co skutkuje obecnym wynikiem 39,7 proc. Tuż za podium plasuje się Donald Tusk, któremu ufa 38,6 proc. Polaków. Premier również odnotował spadek zaufania o 2,1 punktu proc. od września. Na piątej pozycji znajduje się Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, z wynikiem 37 proc., co oznacza spadek o 1 punkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Dalsza część wyników

Za liderem Lewicy doszło do przetasowań w rankingu. Mateusz Morawiecki awansował na szóstą pozycję, mimo że jego zaufanie spadło o 1,4 punktu proc., osiągając 33,6 proc. Ten awans wynika z większego spadku notowań Krzysztofa Bosaka, który we wrześniu znajdował się wyżej. Bosak odnotował spadek zaufania o 3 punkty proc., uzyskując wynik 33,3 proc. Ósmą pozycję zajmuje Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, któremu ufa 28,2 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 2,5 punktu proc. Na kolejnym miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z wynikiem 26,2 proc.

Adrian Zandberg, lider partii Razem, odnotował znaczący awans do pierwszej dziesiątki. We wrześniu zajmował przedostatnie miejsce z wynikiem 20,5 proc. W ciągu jednego miesiąca jego notowania poprawiły się aż o 5,2 punktu proc., co oznacza, że obecnie ufa mu 25,7 proc. Polaków.

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