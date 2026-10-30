Po tym sondażu prawica zacznie przymierzać się do rządzenia

KO prowadzi w sondażu "SE" z wynikiem 33,44 proc., wyraźnie wyprzedzając PiS, które zdobywa 22,35 proc.

Poparcie dla kilku prawicowych ugrupowań – PiS, dwóch odłamów Konfederacji i Rozwoju Plus – sumuje się jednak do 47,62 proc., co dawałoby im wspólną większość.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Rozwój Plus, a PSL, Polska 2050 i Razem znalazłyby się pod progiem.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 22,35 proc. głosów. To wynik wyraźnie słabszy niż w czasach dominacji tej partii, ale wciąż wystarczający, by pozostawać główną siłą opozycyjną i kluczowym elementem ewentualnego bloku prawicowego. Dystans między KO a PiS-em jest znaczący, lecz nie przekreśla możliwości budowania szerokiej koalicji po prawej stronie sceny politycznej.

Trzecią siłą w badaniu jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą wskazało 12,24 proc. respondentów. Ugrupowanie utrzymuje stabilną pozycję wśród wyborców szukających alternatywy wobec dwóch największych bloków. Tuż za nią plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zdobywając 7,84 proc. poparcia.

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Próg wyborczy przekraczają jeszcze dwa ugrupowania. Nowa Lewica z wynikiem 7,10 proc. utrzymuje bezpieczną pozycję i pewne miejsce w parlamencie. Do Sejmu wszedłby również Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który zdobywa 5,19 proc. — wynik balansujący na granicy progu, ale w tym pomiarze wystarczający, by zapewnić ugrupowaniu obecność w izbie.

Pozostałe partie znalazłyby się pod kreską. Partia Razem uzyskuje 4,27 proc., czyli zbyt mało, by przekroczyć próg. Jeszcze słabiej wypadają dotychczasowi koalicjanci KO: Polskie Stronnictwo Ludowe (3,49 proc.) oraz Polska 2050 (2,65 proc.). Oba ugrupowania notują wyniki, które nie dają im szans na utrzymanie reprezentacji parlamentarnej.

Kluczowy wniosek z badania dotyczy jednak arytmetyki sejmowej. Łączne poparcie dla ugrupowań prawicowych — PiS, obu odłamów Konfederacji oraz Rozwoju Plus — wynosi aż 47,62 proc. To oznacza, że mimo rozdrobnienia i rywalizacji między poszczególnymi liderami, prawica jako szeroki blok mogłaby przejąć władzę, korzystając z osłabienia partii centrowych i lewicowych.

Sondaż wykonano w dniach 26-27 października na próbie 1029 dorosłych Polaków.

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