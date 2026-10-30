Morawiecki ujawnia, dlaczego został wypchnięty z PiS. „Igrają z ogniem”

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-10-30 9:27

Mateusz Morawiecki nie szczędzi ostrych słów swoim byłym partyjnym kolegom. W „Gościu Radia ZET” były premier przekonywał, że za wypchnięciem jego środowiska z Prawa i Sprawiedliwości stała Solidarna Polska, która chce rozpalać dyskusję o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Morawiecki zaskoczył też słowami skierowanymi do Karola Karskiego. Podziękował mu za politykę, która doprowadziła do rozstania, i ogłosił, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus jest dziś zaporą przed Polexitem. Morawiecki ostro o PiS. „Zjawiska coraz to dalej posuniętej sufpolizacji”

Mateusz Morawiecki w ciemnej marynarce i okularach na tle drewnianych paneli. O kulisach odejścia z PiS czytaj w SE Polityka.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

W piątkowej (30 października) rozmowie na antenie Radia ZET Mateusz Morawiecki odniósł się do sytuacji na prawicy po rozstaniu jego środowiska z Prawem i Sprawiedliwością. Były premier przyznał, że od czasu politycznego rozwodu ani razu nie rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Nie ukrywał też zaniepokojenia kierunkiem, w którym zmierza jego dawna partia.

– Nie, nie zdarzyło się ani razu i widzę, że tam w PiSie zachodzą takie właśnie zjawiska coraz to dalej posuniętej sufpolizacji, czyli przejęcia tej partii przez Solidarną Polskę. Dla mnie to zaskoczył, to zaskoczył pan Jarosław Kaczyński, mówiący o tym, jak wyjść z Unii Europejskiej – mówił Morawiecki w Radiu ZET.

Były szef rządu jednoznacznie zadeklarował, że Polska powinna pozostać w Unii

Europejskiej. Zapowiedział również, że na listach jego ugrupowania nie znajdą się zwolennicy Polexitu.

Polska Prawica musi mieć reprezentację, mocną reprezentację ludzi, którzy wiedzą, że nasz interes jest właśnie w Unii Europejskiej, tylko trzeba twardo tam potrafić negocjować, trzeba w Unii Europejskiej budować koalicję, a nie obrażać się na ludzi, na państwa, odwracać się tyłem, ściągać buta Chruszczowa i walić w pulpit i na tym polega skuteczna dyplomacja, skuteczna polityka – przekonywał.

Dlaczego Morawiecki został wypchnięty z PiS? Wskazuje na Solidarną Polskę

Szczególnie mocne słowa padły, kiedy prowadzący przypomniał apel Daniela Obajtka, który zachęcał Morawieckiego do powrotu do PiS. Były premier nie pozostawił wątpliwości, że nie zamierza wracać.

Szkoda, szkoda w ogóle zawracać sobie tym głową. Tak jak powiedziałem, idziemy samodzielnie i teraz właśnie bardzo wyraźnie widać, właśnie teraz, panie redaktorze, dlaczego zostaliśmy wypchnięci? – stwierdził.

Po chwili wskazał, kto jego zdaniem stał za politycznym rozstaniem i jaki miał w tym cel. – Solidarnej Polsce chodziło o to, żeby oni rozmawiali o Polexicie. Po prostu chodziło o to, żeby doprowadzić do jeszcze większego rozpalenia, do czerwoności tego żelaza nienawiści pomiędzy partiami, a ja chcę się zajmować miejscami pracy, szpitalami, tym co jest dla ludzi najważniejsze, gospodarką, deficytem budżetowym – mówił Morawiecki.

To jedno z najmocniejszych oskarżeń pod adresem dawnego koalicyjnego partnera. W ocenie byłego premiera środowisko Solidarnej Polski stawia na zaostrzanie politycznego konfliktu wokół członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podczas gdy on chce koncentrować się na gospodarce i problemach społecznych.

Morawiecki dziękuje Karskiemu. „Udało im się nas wypchnąć”

W rozmowie pojawił się również wątek Karola Karskiego. Prowadzący przywołał jego wypowiedź z TVN24, w której polityk sugerował, że Morawiecki walczy nie tyle o wejście do Sejmu, ile o uzyskanie wyniku zapewniającego jego ugrupowaniu finansowanie z budżetu państwa.

Były premier odpowiedział z ironią, a następnie złożył zaskakujące podziękowania. – Karol jest znanym żartownisiem. Niedawno powiedział, że PiS będzie miał 35% i odbije do góry jak spławik po wypchnięciu, po wyrzuceniu Rozwoju Plus – przypomniał.

Ja muszę tylko podziękować Karolowi, że taką politykę prowadził cały czas z Solidarną Polską i udało im się nas wypchnąć, ponieważ dzisiaj oddychamy pełną piersią. Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście formacją, która samodzielnie buduje swoją politykę. I mogę powiedzieć, coraz więcej nas różni z Karolem Karskim i z jego kolegami z Solidarnej Polski – stwierdził Morawiecki w Radiu ZET.

Następnie podkreślił, że jego środowisko ma być przeciwwagą dla polityków dopuszczających możliwość opuszczenia Unii Europejskiej. – Między innymi właśnie jesteśmy zaporą przed Polexitem, a oni bawią się tutaj, widzę, igrają z ogniem i prowadzą tego typu dywagacje, które są bardzo groźne dla polskiej racji stanu – ostrzegł.

Rozwój Plus zaporą przed Polexitem. Morawiecki wyklucza wspólną listę z PiS

Morawiecki nie wykluczył przyszłego współrządzenia z PiS, ale zaznaczył, że jego ugrupowanie miałoby w takim układzie powstrzymywać pomysły dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Mogę właśnie być najlepszą zaporą dla Polexitu, ponieważ właśnie tutaj u pana taką deklarację bardzo mocną przedstawiam – zapewnił. Zapytany, czy rzeczywiście zatrzymałby ewentualne działania prowadzące do polexitu, odpowiedział: „Oczywiście, że tak”. Jednocześnie zdecydowanie odrzucił możliwość startu w wyborach z jednej listy z Prawem i Sprawiedliwością.

– Nie, nie dopuszczam takiego scenariusza. Jesteśmy odrębną formacją polityczną już dzisiaj i właśnie teraz, panie redaktorze, proszę sobie wyobrazić, że ja muszę się tłumaczyć właśnie teraz z wypowiedzi dotyczących Polexitu – mówił.

Były premier przekonywał także, że samo podnoszenie tematu Polexitu może mieć poważne konsekwencje polityczne.

– Powinniśmy przypatrzeć się jak zmienia się sytuacja w państwie, które wychodzi z Unii Europejskiej, a jest dużo silniejsze od nas i dlatego uważam, że nawet rozmowa o Polexicie jest w tym momencie dawaniem paliwa Braunowi, dawaniem paliwa sfanatyzowanej części prawicy, a to jest z kolei woda na młyn dla Donalda Tuska – ocenił.

Na koniec rozmowy, zapytany wprost, czy życie poza PiS jest lepsze, Morawiecki odpowiedział krótko: „Tak”.

Morawiecki gościem na weselu
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