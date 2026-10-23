Magdalena Sobkowiak-Czarnecka rzuciła wyzwanie Mentzenowi! "Kozak w necie..."

Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka publicznie zaprosiła Sławomira Mentzena na wojskowe ćwiczenia "W gotowości" podczas V Kongresu "Dialog o gospodarce".

na wojskowe ćwiczenia "W gotowości" podczas V Kongresu "Dialog o gospodarce". Sławomir Mentzen w odpowiedzi zaprosił ją na Bieg Niepodległości , a później wyjaśnił, że "nie do końca zrozumiał istotę wyzwania" i nie chce "robić z siebie cyrkowca".

, a później wyjaśnił, że "nie do końca zrozumiał istotę wyzwania" i nie chce "robić z siebie cyrkowca". Wymiana zdań miała miejsce w kontekście wcześniejszych, szeroko krytykowanych, ironicznych wypowiedzi Sławomira Mentzena na temat nowo przyjętych policjantek.

Pod koniec września Sławomir Mentzen opublikował nagranie wideo, które wywołało szerokie oburzenie. W filmie lider Konfederacji ironizował na temat nowo przyjętych policjantek na Dolnym Śląsku. Na początku krótkiego materiału poinformował o przyjęciu ponad 150 nowych funkcjonariuszy do służby, a w tle pojawiały się wizerunki kobiet.

- Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - skomentował.

Wpis Mentzena spotkał się z falą krytyki ze strony polityków różnych ugrupowań. Wśród komentujących znaleźli się premier Donald Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ponadto, jedna z byłych policjantek publicznie wyzwała polityka na testy, a sprawę nagłaśniał również szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

V Kongres "Dialog o gospodarce"

Czwartkowe spotkanie w hotelu Sheraton w Warszawie było miejscem V Kongresu "Dialog o gospodarce". Wydarzenie zgromadziło wielu polityków reprezentujących różne strony sceny politycznej. Wśród uczestników uroczystości i paneli znaleźli się m.in. wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, wicemarszałek Sejmu Marcin Horała z Rozwoju Plus, wicepremier Radosław Sikorski z KO, poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Wyzwanie Sobkowiak-Czarneckiej

Przed oficjalnym rozpoczęciem gali, wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, w obecności innych polityków, skierowała bezpośrednie zaproszenie do Sławomira Mentzena. Propozycja dotyczyła udziału w ćwiczeniach "W gotowości" czyli bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach dla obywateli, organizowanych przez wojsko.

- Idzie pan ze mną ćwiczyć na 'W gotowości'? - zapytała wiceministra obrony.

- Z panią? - odparł Mentzen.

- Ze mną. Ja zapraszam. Chyba, że z kobietą to dyshonor iść na ćwiczenia - kontynuowała Sobkowiak-Czarnecka.

- Nie, dlaczego... - odpowiedział polityk.

Całej rozmowie przysłuchiwał się wicepremier Radosław Sikorski, który skomentował sytuację, stwierdzając: "Rękawica rzucona. Trzeba podjąć".

Polityk udostępniła także rolkę w mediach społecznościowych, na których słychać, jak Sławomir Mentzen mówi, że nie będzie robił z siebie cyrkowca i "robił fikołków" ku uciesze dziennikarzy. Post skwitowała wymownym stwierdzeniem "Kozak w necie...".

Reakcja Sławomira Mentzena

W odpowiedzi na zaproszenie wiceministry, Sławomir Mentzen podjął próbę przejęcia inicjatywy, proponując własne wydarzenie.

- Zapraszam na Bieg Niepodległości - powiedział.

- A biegnę akurat - odpowiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

- Ja też biegnę - potwierdził Mentzen.

- No, to się spotkamy - podsumowała wiceministra, kończąc tym samym publiczną dyskusję.

Później, zapytany przez reportera Polsat News o kwestię zaproszenia na ćwiczenia, Sławomir Mentzen wyjaśnił, że "nie do końca zrozumiał istotę wyzwania" i trudno mu przyjmować takie propozycje "w ciemno".

- Na pewno nie będę robił z siebie cyrkowca i gdzieś tam, ku uciesze dziennikarzy, jakichś fikołków robił - dodał.

W naszej galerii zobaczysz, jak Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zachęca do ćwiczeń:

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