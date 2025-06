Uwaga na oszustwo! Wygenerowany „Nawrocki” obiecuje Polakom fortunę

Facebook znowu stał się narzędziem w rękach oszustów. Tym razem wykorzystano wizerunek prezydenta elekta Karola Nawrockiego, by reklamować fikcyjną aplikację inwestycyjną „Immediate Trade 2.0”. Na pierwszy rzut oka to 2profesjonalny materiał w stylu telewizyjnego wywiadu. W rzeczywistości, cyberoszustwo z użyciem technologii deepfake, które może doprowadzić do utraty pieniędzy i danych.

Deepfake z Karolem Nawrockim. „Nowa Polska, silna Polska”?

W zmanipulowanym wideo widać Karola Nawrockiego ubranego w garnitur, z flagą Polski w tle i paskiem informacyjnym niczym z wieczornego „Wiadomości”. Głos? Łudząco podobny do oryginalnego. Przekaz? „Zalegalizowany dochód do 12 tys. zł dziennie. To już nie fantazja — to nowa Polska”.

W nagraniu prezydent elekt, a raczej jego sztucznie wygenerowany sobowtór, przemawia do Polaków jak w kampanii: "Zawsze jest wyjście. I właśnie je znaleźliśmy". „Rozwiązaniem” ma być wspomniana aplikacja Immediate Trade 2.0, która według fałszywego Nawrockiego „przeszła wszystkie testy i została włączona do strategii państwowej zwiększania dochodów obywateli”.

Oszustwo na skalę narodową. Klikniesz? Możesz stracić wszystko

Reklama przekierowuje użytkowników na stronę nieznanego pochodzenia, gdzie trzeba podać dane kontaktowe i zainwestować pierwszą wpłatę. Obietnice zysków? Od 1 do 12 tys. zł dziennie. Mechanizm ten jest znany od lat – ale dopiero teraz deepfake'i uczyniły go niemal niemożliwym do rozpoznania dla przeciętnego użytkownika.

– To nowy poziom manipulacji. Wizerunek głowy państwa daje fałszywe poczucie wiarygodności – mówi specjalista ds. bezpieczeństwa cyfrowego z CERT Polska. – Oszuści celują w emocje: patriotyzm, nadzieję na lepsze jutro, społeczne zaufanie.

Ministerstwo ostrzega. Tak rozpoznasz oszustwo

Już w kwietniu Ministerstwo Cyfryzacji alarmowało o zalewie fałszywych reklam z celebrytami. Wśród ofiar deepfake'ów znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Anna Lewandowska, a teraz Karol Nawrocki. Była też Monika Olejnik ze środkiem na odmładzanie.

Jeśli zobaczysz podobną reklamę:

Nie klikaj w link,

Zgłoś ją do Facebooka i CERT Polska,

Możesz to zrobić także w aplikacji mObywatel przez funkcję „Bezpiecznie w sieci”.

Cyberoszustwa z użyciem deepfake to nowa pandemia?

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, 2024 i 2025 to lata gwałtownego wzrostu przestępstw internetowych z wykorzystaniem technologii AI. Łączne straty ofiar szacuje się na setki milionów złotych. Tymczasem karalność sprawców pozostaje niska, a większość śladów prowadzi poza granice UE.

