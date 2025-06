Córka Błaszczaka dołącza do świata polityki. Julia przejmuje mandat i została lokalną twarzą PiS

Zgodnie z informacjami portalu GazetaPowiatowa.pl, Julia Błaszczak obejmie mandat po Andrzeju Kalinowskim – radnym, który zrezygnował ze stanowiska po objęciu kierowniczej funkcji w jednej z miejskich spółek. W wyborach samorządowych w 2024 roku zdobyła 322 głosy, co plasowało ją najwyżej spośród pozostałych kandydatów z listy PiS w okręgu numer 1.

Psycholożka, nie partyjna nepotka?

Choć jej ojciec należy do ścisłej czołówki partii Jarosława Kaczyńskiego, Julia zapewnia, że decyzję o kandydowaniu podjęła sama. W rozmowie z lokalnym portalem toiowo.eu przyznała, że Mariusz Błaszczak nie naciskał, ani nie prowadził za nią kampanii. Mimo to jedno zdjęcie opublikowane na Facebooku, na którym pozują razem, wystarczyło, by wywołać lokalne poruszenie.

Julia z wykształcenia jest psycholożką i pracuje w zawodzie. Jej kampania nie była szeroko komentowana w mediach, co tym bardziej zaskakuje w kontekście jej obecnego awansu. Pojawiają się głosy, że nazwisko otworzyło drzwi, które dla innych mogłyby pozostać zamknięte.

Nowe pokolenie PiS? Test lojalności i ambicji

Polityczne nazwiska zyskują ostatnio na znaczeniu w lokalnych strukturach. PiS zdaje się inwestować w młode, znane medialnie twarze, które mogą odświeżyć wizerunek partii w oczach wyborców. Julia Błaszczak, choć dopiero debiutuje w samorządzie, może szybko znaleźć się w centrum zainteresowania – nie tylko ze względu na nazwisko, ale także z racji potencjalnych ambicji.

Jej wejście do lokalnej polityki wpisuje się w szerszy trend rodzinnych kontynuacji w świecie władzy. Eksperci zauważają, że samorządy stają się dziś miejscem testowania młodych kadr i kreowania przyszłych liderów partii. Jeśli Julia zdoła udowodnić, że za nazwiskiem idzie rzeczywiste zaangażowanie i kompetencje, może otworzyć sobie drogę do ogólnopolskiej kariery.

Cicha radna czy przyszła liderka?

Dla wielu obserwatorów to symboliczny ruch – młode pokolenie PiS nie tylko dojrzewa, ale i zaczyna wchodzić w struktury realnej decyzyjności. Czy Julia Błaszczak będzie tylko cichą radną, czy stanie się nowym głosem partii w regionie? Przyszłość pokaże, ale jedno jest pewne – jej nazwisko już znalazło się na politycznej mapie Polski.

