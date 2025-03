i Autor: SHUTTERSTOCK, ART SERVICE/SUPER EXPRESS, MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS, PAWEŁ DĄBROWSKI/SUPER EXPRESS

Nowy sondaż

Utrata władzy zaczyna zaglądać w oczy Donaldowi Tuskowi! Te wyniki to prawdziwa bomba!

Polityczne trzęsienie ziemi to zdecydowanie zbyt delikatne określenie na wyniki, jakie przynosi najnowszy sondaż poparcia partyjnego! Donald Tusk po ich zobaczeniu z całą pewnością nie będzie miał dobrego czwartku. Uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie, że utraciłby on władzę. Mało tego! Na naszej scenie politycznej doszłoby najprawdopodobniej do ogromnego impasu, gdyż w Sejmie znalazłyby się tylko trzy partie, które nie wyrażają dotychczas żadnej chęci współpracy!