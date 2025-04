ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA

Wątpliwości konstytucyjne prezydenta

Zdaniem prezydenta, ustawa może uderzać w konstytucyjną zasadę określoności prawa. "Analiza przepisów uchwalonej ustawy budzi moje wątpliwości natury konstytucyjnej" – czytamy we wniosku prezydenta Andrzeja Dudy do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda podkreślił, że jego obawy budzi zwłaszcza zgodność przepisów z zasadą określoności prawa. "Chodzi o przesłankę wieku oraz orientacji seksualnej, choć analogiczne wątpliwości może budzić także przesłanka dotycząca płci, co potwierdza opinia najwyższego konstytucyjnego organu sprawiedliwości — Sądu Najwyższego — przedstawiona w toku prac legislacyjnych."

"Zaskarżone przepisy budzą również wątpliwości z punktu widzenia realizacji wolności wypowiedzi zagwarantowanej przez art. 54 ust. 1 Konstytucji" – czytamy w komunikacie. Prezydent uważa, że ustawa może ograniczać swobodę wyrażania opinii, która jest fundamentem demokratycznego państwa.

Próby nowelizacji Kodeksu karnego

Prezydent podkreślił, że na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat podejmowano już próby nowelizacji Kodeksu karnego poprzez poszerzenie przesłanek dyskryminacyjnych. Biuro Analiz Sejmowych i Prokurator Generalny wskazywali jednak na zbyt głęboką penalizację, nieuzasadnioną przez wyniki analiz w tej sprawie.

W środę Andrzej Duda był pytany o ustawę w wywiadzie dla Telewizji Trwam. "— Przede wszystkim, to jest bardzo charakterystyczne, że te właśnie lewacko-lewicowo-liberalne prądy, które tak głośno krzyczą o tolerancji i tak głośno krzyczą o różnorodności, że należy ją dopuszczać wszędzie, są pierwsze do tego, żeby blokować możliwość wypowiadania się —" – stwierdził.

Co zmienia nowelizacja?

Katalog przesłanek przestępstw motywowanych nienawiścią w znowelizowanym Kodeksie karnym obejmuje przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznaniową, bezwyznaniowość, wiek, płeć, niepełnosprawność i orientację seksualną.

Ustawa rozszerza odpowiedzialność karną przez zastąpienie zwrotu: "z powodu jej przynależności" pojęciem "w związku z przynależnością", co spowoduje, że odpowiedzialność karna za wyżej wymienione przestępstwa będzie możliwa także wówczas, gdy pokrzywdzony nie będzie obdarzony cechą, która wywołała zachowanie sprawcy.

Przestępstwa motywowane tymi uprzedzeniami miałyby podlegać karze pozbawienia wolności.

