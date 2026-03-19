USA reagują na weto Karola Nawrockiego. Zaniepokojenie aspektami programu SAFE

Departament Stanu USA szanuje suwerenność Polski w wyborze finansowania obronności, lecz wyraża zaniepokojenie protekcjonistycznymi aspektami programu SAFE.

Karol Nawrocki zawetował program SAFE, uzasadniając to zagrożeniem dla suwerenności, bezpieczeństwa Polski i długoterminowym obciążeniem dla przyszłych pokoleń.

Według eksperta, weto prezydenta może być korzystne dla amerykańskich firm zbrojeniowych, które nie chcą konkurencji w europejskim przemyśle obronnym.

Polskie Radio, za pośrednictwem swojego korespondenta w Waszyngtonie, Marka Wałkuskiego, poinformowało o zapewnieniach amerykańskich władz dotyczących braku ingerencji w polski proces decyzyjny w sprawie programu SAFE.

- Amerykańskie władze zapewniają, że nie ingerowały w polski proces decyzyjny w sprawie programu SAFE. Departament Stanu przekazał Polskiemu Radiu, że wybór instrumentów pożyczkowych w ramach wzmacniania swoich sił zbrojnych jest suwerenną decyzją Polski - przekazał Departament Stanu.

USA o SAFE

Zapytany o weto Karola Nawrockiego, Departament Stanu podkreślił, że Polska jest silnym sojusznikiem w NATO i Stany Zjednoczone popierają "wszelkie wysiłki" na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych kraju. Jednocześnie, Amerykanie wyrażają zaniepokojenie protekcjonistycznymi aspektami programu SAFE.

- Kwestia udziału Polski w programie SAFE UE oraz innych proponowanych instrumentach pożyczkowych należy do Polaków. Stany Zjednoczone nie poparły żadnego konkretnego kierunku działań w tej sprawie, choć nadal wyrażamy głębokie zaniepokojenie protekcjonistycznymi aspektami programu SAFE oraz innych rozpatrywanych i zatwierdzonych unijnych środków w zakresie obronności - oznajmiono.

Karol Nawrocki w swoim orędziu wyjaśnił powody, dla których podjął decyzję o zawetowaniu ustawy. Prezydent podkreślił, że nie podpisze ustawy, która jego zdaniem zagraża suwerenności, niezależności, bezpieczeństwu ekonomicznemu i militarnemu Polski.

- Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE. Nigdy bowiem nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne - oświadczył.

Prezydent zwrócił również uwagę na długoterminowe konsekwencje zaciągnięcia pożyczki.

- Politycy, którzy teraz chcą pożyczki z SAFE, muszą pamiętać: ten kredyt obciąży na długie lata nasze dzieci i wnuki. Dzisiejszy 18-latek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, będzie przez cały okres swojej pracy zawodowej spłacał zobowiązanie zaciągnięte w jego imieniu - mówił prezydent.

Opinia eksperta

Prof. Witold M. Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula sugeruje, że weto Karola Nawrockiego może być korzystne dla amerykańskich interesów.

- Zawetowanie programu SAFE na pewno spodoba się amerykańskiemu prezydentowi, a także amerykańskim firmom, którym wcale nie zależy na tym, by w Europie rozwijał się konkurencyjny przemysł obronny - ocenił.

